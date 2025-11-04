Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo, se disculpa tras insultar a Miss México

Luego de que Nawat Itsaragrisil acusara e insultara a la participante mexicana Fátima Bosch en una reunión preliminar a la edición 74 de Miss Universo, la polémica los alcanzó y él se tuvo que disculpar.

El Director Ejecutivo de Miss Universo y director nacional de Miss Universo Tailandia apareció en un video que ya se viralizó en redes sociales, donde habla del asunto:

“Si alguien no se siente bien, si alguien no está cómodo. Si alguien se vio afectado, pido disculpas a todos. Pero ya hablé y pedí disculpas al resto de las chicas en el salón, había alrededor de 75 personas en la habitación”, explica en el video en vivo.

El altercado ocurrió cuando Nawat arremetió verbalmente contra Bosch, al acusarla de no cooperar con las actividades promocionales del país anfitrión.

¿Qué dijo Fátima Bosch?

“Quiero decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de lanzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar, estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca para solo estarla maquillando, peinando y cambiando de ropa”.

Fátima insistió: “Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas y, bueno, decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto como el día uno y mientras haya Miss Universos, México tiene representante, y nada, los amo muchísimo”.

En tanto, la Organización Miss Universo condenó la falta de respeto, y aunque no mencionó directamente a Nawat, ni a la mexicana, sí refrendó su compromiso con la dignidad y el empoderamiento de las mujeres.

“Estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las delegadas, el personal y los involucrados”, dijo la Organización.

Nawat Itsaragrisil ya ha tenido controversias

Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador de Miss Grand International, es conocido por su carácter fuerte y sus controversias.

Hace unos días calificó de “bastante soñoliento” el estilo de conducción de Ahtisa Manalo, Miss Universo Filipinas 2025.

Hace un año, estuvo vinculado con un caso en el que se revocó su titulo como segunda finalista a la Miss Myanmar, Thae Su Nyein, tras haber protagonizado una trágica escena en la que aparentemente rechazó haberse quedado con el tercer puesto.

Según los reportes, Nawat Itsaragrisil comentó: “Si quiere el primer puesto y lo necesita a toda costa, le sugiero que cree su propio concurso de belleza para que pueda ganar todos los títulos”. No salió librado sin antes ser señalado por actor de corrupción.