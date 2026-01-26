Suscríbete
Famosos

Kunno y Lupita Jones, los primeros confirmados para “La Casa de los Famosos” Telemundo

Inicia una nueva temporada en Estados Unidos.

Enero 26, 2026 • 
MrPepe Rivero
lupita-kunno.jpg

Lupita Jones y Kunno

Instagram

Con el 2026 llega una nueva temporada de reality shows, y en Estados Unidos está por iniciar “La Casa de los Famosos” a través de Telemundo.

Entre las primeras celebridades confirmadas para la temporada 2026, ya hay dos nombres: Kunno y Lupita Jones.

La nueva temporada en Telemundo comienza el 17 de febrero. Como se sabe, se realiza en las mismas instalaciones que la edición mexicana, y solo modifican el diseño de La Casa. En México, tendremos la temporada conducida por Galilea Montijo para el verano, después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lupita Jones dijo estar “lista, feliz y sorprendida” por entrar al reality show.

Kunno demostró su talento en el baile durante “Las estrellas bailan en Hoy” a finales de 2025, y ahora tendrá que demostrar que su personalidad es apta para el encierro junto a otros participantes.

Kunno lupita jones La casa de los famosos
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
maribel guardia marco chacóin.jpg
Famosos
Maribel Guardia revela detalles de su vida íntima con Marco Chacón: “una pareja es más que sexo”
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
gabriel-garzon-topo-gigio.jpg
Famosos
Murió Gabriel Garzón, actor de doblaje que era voz de ‘Topo Gigio’
Enero 25, 2026
 · 
MrPepe Rivero
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro gou emilia gou.jpg
Famosos
Alejandro Gou explica por qué le dio el papel de “Matilda” a su hija: ¿Tú crees que arriesgaría mi carrera?”
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
bebes oxigeno.jpg
Viral
La historia de los bebés con oxígeno que provocó una ola de apoyo; hasta un auto le regalaron a los papás
Las imágenes muestran al papá y la mamá cargando a un bebé cada uno; ambos necesitan oxígeno suplementario cada vez que los llevan al hospital
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
gaby platas (1).jpg
Famosos
¿Eran más caros los boletos de Otro Rollo que los del Rey León? Gaby Platas revela cuánto pagó
La actriz ha acusado irregularidades que provocaron la cancelación de la gira
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia marco chacon.jpg
Famosos
¿A qué se metieron Maribel Guardia y Marco Chacón a la villa de "¿Apostarías por mí?”?
La pareja, que vive enamorada desde 1998, dio consejos y provocó risas y promesas entre los participantes del reality show
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina-jim-}.jpg
Famosos
Ella tiene 60 años y él 26: Cómo surgió el amor de Alina Lozano y Jim Velázquez de '¿Apostarías por mí?
Ellos ven su diferencia de edad como una ventaja que los complementa.
Enero 25, 2026
 · 
MrPepe Rivero