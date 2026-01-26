Kunno y Lupita Jones, los primeros confirmados para “La Casa de los Famosos” Telemundo

Con el 2026 llega una nueva temporada de reality shows, y en Estados Unidos está por iniciar “La Casa de los Famosos” a través de Telemundo.

Entre las primeras celebridades confirmadas para la temporada 2026, ya hay dos nombres: Kunno y Lupita Jones.

La nueva temporada en Telemundo comienza el 17 de febrero. Como se sabe, se realiza en las mismas instalaciones que la edición mexicana, y solo modifican el diseño de La Casa. En México, tendremos la temporada conducida por Galilea Montijo para el verano, después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lupita Jones dijo estar “lista, feliz y sorprendida” por entrar al reality show.

Kunno demostró su talento en el baile durante “Las estrellas bailan en Hoy” a finales de 2025, y ahora tendrá que demostrar que su personalidad es apta para el encierro junto a otros participantes.