“¡No me deslumbra cualquiera!”: Olivia Collins revela por qué sigue soltera a sus 66 años y con ¡cuerpazo!

A sus 66 años, Olivia Collins, una de las mujeres más seductoras de la pantalla mexicana, está soltera y no se trata de una pausa, simplemente no se ha acercado el hombre correcto:

“Yo no sé si va a llegar o no, pero te juro que estoy preparada para todo, porque además pienso que el amor de mi vida soy yo misma, y en este momento me valoro tanto… He hecho como un resumen de mi vida, de todo lo que he hecho a lo largo del tiempo, y hasta puede sonar un poco arrogante, pero pienso que me merezco muchas cosas, me he ido volviendo más exigente porque la paz no tiene precio, no hay nadie que lo pueda obstaculizar”, dijo en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

La actriz admitió que no está peleada con el hecho de tener una relación de pareja, pero tampoco la busca: “No es porque el amor sea feo, al contrario, yo estoy abierta al amor, pero quiero algo más: que me enseñen, que me admiren, y yo admirar a la persona”.

“Cada vez tenemos más aprendizajes y, en mi caso, si ese amor no llega, pues estoy muy tranquila y plena. Lo que yo pido (en un hombre) es muy simple, no es como la gran exigencia, pero sí busco el mismo nivel de espíritu que yo porque cuando engrandeces tu espíritu, cuando llenas tu alma y aprendes de todo, de tus fracasos, de tus triunfos, y lo asimilas, te das cuenta que quieres la misma capacidad de la brillantez, de luz, en un compañero de vida. Yo no quiero un hombre sólo por tenerlo, ¡no!, yo quiero una pareja que tenga la misma capacidad que yo, que sea alegre, divertido, que le guste viajar, la aventura, el arte, que sea culto y que me aporte, porque yo ya no quiero aportar, llegó el momento de recibir mucho en todos los aspectos”, subrayó.

Para Collins, lo más importante hoy por hoy es el ‘amor propio’: “Simplemente estoy en un momento de mi vida en el que no me deslumbra cualquiera, y mientras no sea así, yo tengo mi espacio, mi desarrollo, mi paz, ¡mi amor propio!, todo lo que he construido, que vale mucho y diría que no tiene precio. Puede ser un espacio grande o pequeño, pero lo he construido con mucho amor, con mucha tolerancia, con mucho aprendizaje, lágrimas, con mucho sufrimiento, porque el dolor me ha levantado, yo no me he caído en falso, o sea, he tenido todas las caídas y depresiones, pero creo que mi temperamento me ha ayudado porque soy muy fuerte, y siempre quiero ser mejor, y eso es lo que les digo a mis hijas y a mis nietas, que sólo quiero que sean mejores seres humanos, que hagan lo que les gusta hacer, pero ante todo, que sean buenas personas”.

Olivia Collins vivió en el pasado una etapa muy difícil al lado de quien fuera su esposo, el fallecido publicista Silvio García Pato; de hecho, en una ocasión reveló que cuando se encontraba viviendo en España con él pasó por su mente quitarse la vida. Sin embargo, ahora su vida es otra:

“Yo he aprendido a base de fregadazos, le eché muchas ganas para sobresalir como ser humano y no dejarme caer; cuando estamos en oscuridad pensamos que no habrá resplandor, pero sí lo hay. Yo sé que las cosas pasan por algo y que ese algo lo tengo que superar en esta vida. Entonces esa es la fuerza que me impulsa y cada vez que me caigo, me levanto, y si soy feliz, lo comparto, si debo dar, lo doy, y si debo recibir, lo recibo. Creo que en esta vida aprendemos más de los fracasos que de los triunfos porque el triunfo sólo te llena el ego que es tan difícil de entender”, concluyó.