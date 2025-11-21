Suscríbete
Novio de Brigitte Bozzo llora al mandarle mensaje de amor; lleva dos meses sin verla

La pareja lleva un tiempo separada debido a que participan en diferentes realities

Noviembre 21, 2025 
Alejandro Flores
Briggitte Bozzo

Jason Romo y Briggitte Bozzo han puesto su amor a prueba.

Los novios participan no solamente en realities diferentes, sino grabados en países distintos. Mientras que Bozzo está en México con Las estrellas bailan en Hoy, Romo está en La Isla, programa que se transmite en Estados Unidos.
Pero sin duda la parte más complicada se la ha llevado Jason Romo, pues su concurso implica pruebas que lo llevan al límite de sus fuerzas.

“Ha estado rudo”, le mandó decir Jason a su novia a través de un video que le permitieron grabar desde La Isla que está en su etapa final.

Romo se refieren no solo a los retos que ha enfrentado en la playa, con la arena y el mar, sino al aislamiento que implica el reality.
Por si fuera poco, le tocó un equipo complicado, Las Águilas, donde los conflictos provocan constantes peleas entre sus integrantes..

Por eso el mensaje a Briggitte fue muy importante.

“Quiero que sepan que estoy bien, que lo voy a dar todo para llegar a la final. Te amo”.

¿Qué respondió Briggitte Bozzo?

El mensaje en Instagram fue publicado en la cuenta oficial de La Isla y Briggitte Bozzo lo respondió ahí mismo con una repetición de la frase “te amo, te amo, te amo”.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Romo también se dirigió a su familia, a la que le dijo que estaba convencido de que llegara hasta el ultimo día en La Isla.
Bozzo y Jason Romo comenzaron su noviazgo oficialmente en julio de este 2025, cuando publicaron en sus cuentas de redes sociales una sesión de fotos casual pero íntima.

Briggitte Bozzo Jason Romo La Isla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
