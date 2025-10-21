Briggitte Bozzo en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ con Aarón Mercury: “Habrá mucha sensualidad”

La venezolana Briggitte Bozzo compite por la revancha después de estar a un paso del triunfo en la edición de 2025

Briggitte Bozzo no camina: irrumpe. Su regreso a Las estrellas bailan en Hoy tiene el ritmo de quien nunca se fue del escenario, aunque la pista, las luces y la adrenalina le exijan reinventarse. La actriz venezolana, finalista de La casa de los famosos México, retoma el reto ahora en compañía del influencer Aarón Mercury, decidida a demostrar que el baile no sólo es una competencia, sino una forma de existencia.

En entrevista con TVyNovelas, concedida durante el Teletón 2025, abrió su mundo interior con una honestidad luminosa: “Me siento muy bien, muy feliz, la verdad es que yo amo muchísimo bailar, siento que mi forma de expresar mis sentimientos, de potencializar mi energía femenina es a través del baile, sea cantando, actuando, bailando”.

La pelirroja ya probó el terreno una edición anterior junto a Luja Duhart, experiencia que la dejó marcada, no por la derrota ante Daniela Parra y Rafa Nieves, sino por el aprendizaje: “No sé si sea una ventaja que ya estuve en una temporada pasada con Luja, a quien amo con todo mi ser, pero nunca me confío; sin embargo, aprendí mucho, ahora, Aarón y yo como amigos tenemos una química muy bonita, pero no quiero shipeos porque yo tengo mi novio (Jason Romo) y estamos muy bien”.

“QUIEREN SACAR MI MEJOR VERSIÓN”

Esta vez el reto es mayor. El programa, producido por Andrea Rodríguez para Televisa, inició su séptima temporada la semana pasada con 24 celebridades e influencers listos para conquistar durante diez semanas al público televisivo y al estricto panel de jueces. El final está marcado para el 19 de diciembre, pero desde ahora se percibe la tensión propia del arranque: nuevas duplas, viejas rivalidades y el fervor del foro del programa Hoy.

Briggitte Bozzo entra a la pista con el reconocimiento del pasado y la presión de superar expectativas.

“Aarón es muy bueno, tenemos un buen match en el baile, eso me gusta mucho, pero esta vez son muchas cargadas, es que como ya estuve, los maestros quieren sacar la mejor versión de mí y por eso me exigen más”, confesó.

Y aunque algunos recuerdan su competencia anterior, ella habla desde la humildad de quien sabe que el talento no se presume, se demuestra:

“Voy a darlo todo en la pista, creo que no soy la más experta, pero me gusta mucho bailar, todo el ámbito artístico, me gusta desde chiquita, a esto me he dedicado toda mi vida”.

Aquellos que la han visto ensayar aseguran que su energía se eleva con la música. Ella misma lo anticipa con picardía: “Habrá mucha sensualidad, aquí se trata de bailar todos los géneros que se puedan, espero que el público lo disfrute”.

El reality, uno de los pilares del matutino de Televisa, ha evolucionado con cada temporada y ahora combina estrellas del medio artístico con figuras del ecosistema digital.

