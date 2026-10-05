Paola Dalay PONE FIN a los rumores de separación con José Eduardo Derbez: “Siempre buscar llevarnos bien”

“Siempre buscar llevarnos bien y estar bien porque tenemos una personita en medio que depende de nosotros y no me gustaría afectarla”.

Desde hace meses suenan fuertes los rumores de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay, la madre de su hija Tessa, enfrentan una crisis y que ya estarían separados.

En diversos momentos se ha hablado también de que han querido evadir y esquivar los cuestionamientos al respecto, sin embargo, la joven por fin abordó el tema y despejó la verdad.

Y es que la historia de amor entre Paola y José Eduardo comenzó en 2020 cuando el hijo de Victoria Ruffo vio una fotografía de la joven y decidió enviarle un mensaje a través de Instagram. Sin dejar pasar el tiempo, ocurrió su primera cita y de inmediato formalizaron su relación, de la cual en agosto de 2026 nació su hija.

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Ahora, ante las especulaciones Paola Dalay le dijo a los medios de comunicación que las noticias que aluden a su separación “se me resbalan, con risa. Nos sacan un chisme nuevo cada semana, siempre llevándonos muy bien por nuestra hija, pero pase lo que pase bien. Si llega a pasar o si algo estuviera mal siempre buscar llevarnos bien y estar bien porque tenemos una personita en medio que depende de nosotros y no me gustaría afectarla”, expresó.

¿Se lleva mal con Victoria Ruffo?

En el pasado la estrella de las telenovelas dejó ver que no existía cercanía con Paola por lo que ella no dudó en responder llenando de halagos al a actriz y destacando que mantenían una relación cordial.

La pareja de Derbez puntualizó en que la llamada ‘Queen’ se ha mantenido al margen de su relación con José Eduardo pese a los rumores.

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