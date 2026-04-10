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Nodal estrena canción pero la modelo del video roba la atención por inquietante aspecto; ¿a quién se parece?

“Un vals” se lanzó en Youtube este 9 de abril y los seguidores notaron de inmediato una peculiaridad en la apariencia de la modelo

Abril 09, 2026 • 
Alejandro Flores
video nodal vals cazzu angela aguilar (1).jpg

El video de “Un vals” se estrenó este 9 de abril

Captura “Un Vals” / Youtube

La nueva canción de Christian Nodal se llama “Un vals”.

Fiel a su estilo de rompe y rasga, el cantante hace gala de versos que contrastan emociones que aluden al amor de una pareja que están en pleno proceso de declararse amor hasta la muerte.
“Voy a regalarte una sonrisa cuando llores / y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals / porque esta vida como tiene malo, tiene bueno / y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar”.
Estos versos son los más emotivos de la letra y fueron elegidos por Nodal para publicarlos en su cuenta de Instagram junto con el mensaje “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa”.

“Espero que les guste esta canción y puedan bailar un vals con su ser amado”, escribió el cantante.

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El parecido de la modelo del video de Nodal

La publicación incluye un fragmento del video oficial, grabado con la técnica de pantalla dividida: del lado izquierdo está Nodal interpretando la canción en un ambiente de nieve; del lado derecho están dos actores interpretando la historia de amor que se cuenta en la letra.

Y fue en este lado derecho donde se centró la atención de algunos seguidores de Nodal, que notaron que la actriz que interpreta a la mujer enamorada a la que le prometen un vals bajo la lluvia se parece un poco a Cazzu y otro tanto a Ángela Aguilar, quienes son la ex y la actual esposa de Nodal, respectivamente.

“Hay una fusión bien rara de dos personas”, se lee en uno de los comentarios.
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Cazzu, la actriz del video, y Ángela Aguilar, con el cabello corto

Instagram y Youtube

Nodal y Ángela

Nodal y Ángela Aguilar

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Alejandro Flores

“Pensé que la modelo era Cazzu”, escribió otro de sus seguidores. “Como que es una fusión CazzAng”, se lee en uno más de los textos que se pueden ver en la publicación oficial.

Ángela Aguilar
 Cazzu
 Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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