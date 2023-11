¡No aguanta más! Adrián Di Monte llorando niega haber maltratado a su ex Sandra Itzel; ella le responde

Adrián Di Monte le reclamó a Sandra Itzel haberlo expuesto públicamente.

Hace nos días, Adrián Di Monte aceptó a TVyNovelas que le fue infiel a Sandra Itzel, quien lo exhibió públicamente de haberla maltratado física y emocionalmente a lo largo de 10 años, tiempo que duró su matrimonio.

El actor cubano, quien forma parte actualmente en la telenovela ‘El Maleficio’, confesó llorando que esta difícil situación ya le afectó en su trabajo y en su salud mental.

“Estoy haciendo este video porque yo no puedo comunicarme contigo porque me bloqueaste, porque no tengo tu teléfono, porque tú mamá no me contesta, porque le diste mi número a un abogado que me está llamando”.

“Ya esto me tiene mal, el hecho de que yo haga este video me da un oso terrible, hacer un video público para tratar de comunicarme contigo... Vivimos a una cuadra, ¿por qué no hablar?, expusiste mensajes, expusiste discusiones de cuando éramos chavitos, trapos sucios, has dicho cosas horribles de mí y yo por más que lo ignore, ya no lo puedo ignorar, ¿por qué haces esto?, ¿por qué dices esas cosas de mí que no son verdad? Tuvimos una relación súper bonita de 10 años”.

Asimismo, el presentador de 33 años le reclamó a su expareja que lo haya expuesto públicamente: “La gente que nos conoce saben que esas cosas nunca pasaron entre nosotros. ¿Tuvimos discusiones?, sí tuvimos discusiones, como todas las parejas, pero ¿por qué lo haces?... ¡qué pinch. oso!... ¿Por qué me haces esto? Ver los comentarios de toda la bola de gente que ni me conoce diciéndome que soy... no es justo Sandra, no es justo que hagas eso, porque te quise, te amé, nos amamos”.

Momentos después, la cantante de 29 años también subió un video, contestándole a Adrián Di Monte.

“Ya es un horror esto, es una pesadilla todos los días, estoy harta de las mentiras, estoy harta de las manipulaciones, estoy harta que no se tome responsabilidad de las acciones, estoy hasta la madr. porque no se vale que después de yo ser víctima el señor venga a llorar en un vivo victimizándose”.

