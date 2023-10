Adrián Di Monte confirma que le fue infiel a Sandra Itzel: “Tengo un nuevo amor”

Adrián Di Monte le desea lo mejor a Sandra Itzel tras haberle sido infiel

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, Adrián Di Monte confirmó que le fue infiel a Sandra Itzel, su ex. El actor se sinceró sobre su truene con la cantante y también admitió que se está dando una nueva oportunidad en el amor con una misteriosa mujer.

“Fui infiel de cierta manera; no tenía la madurez para estar presente en ese momento de mi vida. Si Itzel y yo tronamos fue por mí, cometí muchos errores por mi inmadurez... Infidelidades hubo en algún momento, pero por inmadurez de mi parte. Fui yo quien tomó la decisión de separarnos, pero ella siempre estuvo ahí para mí; es una gran mujer, y sé que a quien ella le dé la oportunidad de estar a su lado, se va a ganar la lotería”, platicó Adrián.

“A ella le va muy bien, igual que a mí; le deseo lo mejor porque es una tipaza, una superdama. Yo se lo dejé bien claro: nuestra relación valió ma... por mí”. hizo hincapié el también conductor de televisión nacido en Cuba.

Estas declaraciones llegaron después de que Sandra Itzel acusó a Adrián Di Monte de haberla maltratado psicológicamente y serle infiel en múltiples ocasiones durante el tiempo que duró su relación.

Adrián Di Monte acepta que tiene un nuevo amor

Actualmente, “hay alguien por ahí que ha despertado en mí cosas muy lindas. También he pensado que, a mis 33 años, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, con todas las de la ley; y no tanto por esta persona, sino por mí, para dar me la oportunidad de ser un hombre hecho y derecho, que no esté de chueco por aquí y por allá; definitivamente ya no quiero eso”, aseguró Adrián Di Monte, a quien veremos próximamente en el remake de la telenovela ‘El maleficio’.

Finalmente, “ha sido un poco complicado, pero estoy muy contento de haberme encontrado con ella; puedo decir sin temor que estoy enamorado. Todo entre nosotros se ha dado de una manera tan bonita que pienso que debo caminar con cuidado; a veces tanta felicidad da miedo”, expresó Di Monte.