¿Cuándo debutan Faitelson y Marín en partidos de TUDN?: Martinoli y García andan un poco nerviosos

Esta es la fecha del debut oficial de David Failtelson y André Marín en partidos de futbol de Televisa.

Hace poco menos de un mes, Televisa anunció como sus dos fichajes bomba a David Faitelson y André Marín, luego de su paso por ESPN y Fox Sports, respectivamente.

Fue durante la transmisión del partido América vs Xolos donde se anunció que será este sábado 11 de noviembre cuando los polémicos comentaristas deportivos hagan su debut en la señal de TUDN en los partidos de Pumas vs Chivas, a las 19:00 horas, y en el Tigres vs América a las 21:10 horas, de la Liga MX.

David Faitelson no se quedó con las ganas y les mandó un contundente mensaje a sus colegas, Christian Martinoli y Luis García, comentaristas de Azteca deportes, pues estará a la orden del día la pelea por el rating futbolístico entre las dos televisoras más importantes de nuestro país.

“Me reportan nuestros amigos mutuos que tú y Martinoli andan un poco nerviosos últimamente, no se preocupen, ustedes son tan favoritos como el América, pero ‘aguas’, con lo que viene”.

Es verdad. Deben ser mi insaciable ansiedad, querido Luis, aunque, a decir verdad, me reportan nuestros amigos mutuos que, tú y @martinolimx andan un poco nerviosos últimamente. No se preocupen. Ustedes son tan favoritos como el América, pero “aguas” con lo que viene…

Abrazo. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 8, 2023

Cabe señalar que David Faitelson y André Marín ya estaban colaborando desde hace un tiempo en TUDN en la mesa de debate de Tercer Grado Deportivo, pero será el día de mañana cuando ya arranquen oficialmente como nuevos conductores deportivos de TelevisaUnivision.

También te recomendamos:

Novio de Daniel Bisogno ventila que el conductor tronó con él y lo corrió de su departamento

¿Quién sería la nueva conductora de La Academia 2024?

Presentan El maleficio y Fernando Colunga huye de la prensa