Novio de Daniel Bisogno ventila que el conductor tronó con él y lo corrió de su departamento

Supuesto novio actual de Daniel Bisogno destapa detalles de su relación sentimental.

Un nuevo escándalo persigue a Daniel Bisogno, quien lucha día con día por su salud, luego de haber estado al borde de la muerte porque se le reventaron unas varices esofágicas, provocándole una severa hemorragia, y tiempo después volvió a ser hospitalizado, en esa ocasión, para retirarle la vesícula.

Resulta que el joven influencer Julio Ayala confirmó que sostuvo una relación sentimental con Daniel Bisogno, de 50 años, y reveló que hasta lo corrió de su departamento.

“Que yo sepa no ha salido nada que hemos terminado, no hubo una terminación, solamente ya no estamos, ya siento que pasó lo que pasó y punto... No sé, se acabó y punto, siento que no tengo nada qué decir, cuando las cosas no salen, no salen y cuando algo no se da es porque viene algo nuevo y punto”, señaló en Chisme No like.

Asimismo, Julio Ayala, originario de Venezuela, contó que no sabía que Bisogno es un conductor de televisión conocido en México.

El influencer Julio Ayala habría sostenido una relación amorosa con Daniel Bisogno. redes

“Para mí fue como wow, no sé quién es, ¿por qué es famoso, por qué le pedirán fotos?, yo no había visto en la televisión realmente quién era”.

Respecto a un video que el mismo joven subió a sus redes donde está llorando, lo que hace suponer que ese mismo día terminó su noviazgo con el presentador, respondió:

“Nunca lloro por nada y por nadie, ese día me lo provoqué yo, nunca lloro por nadie... (¿Hoy te saliste de su casa?) Ajá, sólo estaba ahí de paso, pero no vivía ahí (risa nerviosa)”.

Finalmente, Julio Ayala habló del estado de salud del ‘Muñeco’, quien supuestamente necesita un trasplante de hígado: “Ahorita está excelente de salud, pero equis, todo salió súper bien”.

