Niurka Marcos enfrentó una fuerte sanción por quemar a Laura Bozzo con aceite caliente: ¿será expulsada de LCDLF5?

Uno de los escándalos más sonados de esta semana en La Casa de los Famosos 2025 fue el protagonizado por Niurka Marcos, que en el afán de molestar a Laura Bozzo, intenó quemarla con aceite caliente. Este hecho no pasó inadvertido por la audiencia y generó opiniones divididas, muchas de ellas señalando que ya no se trataba solo de una broma, sino que esto pudo provocar un accidente real, por lo que en redes se exigió una castigo que finalmente llegó.

El regaño que recibió Niurka por quemar a Laura Bozzo con aceite en La Casa de los Famosos All-Stars

Después de que Niurka le confesó a su equipo que le jugó una mala broma a Laura Bozzo mientras estaba cocinando, “la jefa” la llamó al confesionario para hablar de lo sucedido. En este lugar, completamente aislada de los otros habitantes, la actriz fue sometida a un regaño que, para muchos resultó “insignificante” para la gravedad de lo que pasó, pues en discusiones en línea incluso se mencionó que esto debía ser causa de expulsión, algo que no pasará, al menos no por el momento.

“Niurka, la salud y el bienestar de los habitantes es fundamental. Queda prohibido hacer travesuras dentro de la cocina que puedan poner en riesgo la salud de tus compañeros”, sentenció la máxima autoridad del reality.

Sin embargo, parece que este regaño no fue lo suficientemente claro para que la cubana dimensionara la gravedad de sus acciones, pues reiteró que no se arrepiente de haber atentado contra Laura. “La verdad es que iba a decir que sin querer, pero mentiría. Sí fue una travesura. Bueno, pero no lo vuelvo a hacer”, dijo irónica.

¿Qué pasó entre Laura Bozzo y Niurka? El incidente que enfureció al público

Este desencuentro entre las habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars 2025 tuvo lugar la tarde del pasado lunes 24 de marzo, cuando las cámaras al interior del show grabaron el momento exacto en el que Niurka se acercó a la estufa, donde también estaba Laura Bozzo.

En un principio pretendió que buscaba algo, pero después de unos segundos, tomó la tapa de una de las cacerolas que, al encontrarse sobre el fuego, escurrían gotas de agua y vapor. Pero inmediatamente comenzó a moverla encima del sartén en el que la exconductora de Laura en América cocinaba, provocando que salpicara, y por ende, las gotas del aceite saltaran contra ella. De modo que si este incidente no llegó a mayores, fue porque tanto Bozzo como Carlos se alejaron rápidamente, un tanto desconcertados por lo sucedido.