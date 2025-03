Laura Bozzo anunció su retiro en pleno posicionamiento de La Casa de los Famosos All-Stars: ¿Niurka es la culpable?

Laura Bozzo ya está pensando en su retiro, y después de casi 50 años, su trayectoria podría llegar al final. Esta inesperada revelación tuvo lugar durante la gala de posicionamiento en La Casa de los Famosos All-Stars 2025, cuando se sinceró frente a sus compañeros y les compartió que sí ha pensado en detener sus actividades profesionales, confesión que llegó casi a la par de su último desencuentro con Niurka Marcos.

Laura Bozzo ya se quiere retirar y así lo reveló en La Casa de los Famosos All-Stars 2025

Durante su discurso a los nominados del programa del que actualmente forma parte, Laura Bozzo se sinceró y admitió que tiene pensado retirarse después de este proyecto, al menos de los realities. Y es que además de ser una de las figuras más polémicas de la televisión, la peruana llevó su irreverente personalidad a estos formatos que, si bien le han sido exitosos, ya no están entre sus planes a futuro, por lo que habría decidido que esta edición de LCDLF5 sería la última vez que se le ve en una producción de este tipo, decisión que no tendría nada que ver con su pelea con Niurka, pues el desafortunado incidente donde trató de quemarla con aceite caliente ocurrió horas después.

“Yo vengo a enseñar a los nuevos, yo me iré. Este es mi último reality. Y yo quiero que los nuevos aprendan, para que el día de mañana que no esté, me reemplacen”, apuntó la exconductora de “Laura en América”, emisión con la que ganó gran popularidad, para después incursionar en programas como “MasterChef Celebrity”, “Gran Hermano” y “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

Quién es el personaje que Laura Bozzo cree que podría reemplazarla

Además de estas palabras con las que sorprendió a sus compañeros, Laura Bozzo delató que considera que Carlos Cruz “Caramelo” tiene lo necesario para convertirse en su sucesor, ya que considera que tiene una personalidad “explosiva” y “loca” como ella. Por lo que no temió en decíselo al dominicano, que a pesar de los conflictos que han tenido entre equipos, le seguiría guardando cariño.