Niurka Marcos volvió a atacar a Laura Bozzo en La Casa de los Famosos All Stars: ‘Agresiva’

Los celos se apoderaron de Niurka Marcos la mañana posterior a la eliminación. Mientras la vedette cubana hablaba con su amigo Rey Grupero, Laura Bozzo se acercó a él y lo saludó con un beso en la mejilla. Este gestó hizo que la habitante de La Casa de los Famosos All Stars tuviera otro argumento para atacar.

‘¿Y por qué lo besas? ¿Por qué son así? ¿Por qué le patean el cu** a la gente y al otro día actúan como si nada?’, cuestionó Niurka Marcos a Laura Bozzo. La vedette cubana le alzó la voz a su rival dentro de La Casa de los Famosos All Stars y le cuestionó su forma de ser.

Niurka Marcos posó en situación a Laura Bozzo

‘Estás portándote bonito, estás hablando con todo el mundo bien, estás empatizando y yo vengo y te digo: “¿Por qué eres tan agresiva?” - ¡Te vas a enojar! - Porque vas preguntarme qué te hice’, la vedette no dejaba hablar a Laura y le decía con insistencia que ‘aprendiera a escuchar’.

‘Ustedes ven la agresividad de ellos porque quieren magnificar’, reiteró Niurka contra Laura Bozzo. ‘¿Por qué no ven la de los demás?’, siguió la famosa habitante del reality. Mientras tanto, Rey Grupero escuchaba callado sin pronunciar una sola palabra.

La reacción de Laura Bozzo luego del enfrentamiento con Niurka

La vedette dejó con la palabra en la boca a Laura y no le dejó espacio a réplica. Tras irse del lugar junto a Rey Grupero, Diego Solano se acercó a Laura Bozzo y así reaccionó la presentadora de televisión.

‘Estoy tratando de mantener la calma. Porque en un momento estuve a punto de agarrarme con Niurka de los pelos.No quiero gastar mi energía en cosas que no me competen’, afirmó Laura Bozzo. La convivencia en La Casa de los Famosos All Stars se pone cada vez más tensa.