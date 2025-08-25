Ninel Conde le declara la guerra a Wendy Guevara: Se burla de ella y la llama hombre

Por todos es sabido que Wendy Guevara ha defendido su postura personal de considerarse solo una chica transexual, pero no una mujer biológica, por lo que no le molesta si se refieren a ella por pronombres femeninos o si la llaman por su nombre de pila a forma de burla, como “Carmelo” (derivado de su nombre Luis Carmen).

Sin embargo, hay chicas trans que sí prefieren ser llamadas por pronombres femeninos, y es parte de la lucha que han enfrentado durante años, para ser reconocidas como tal. En contraste, hay personas que se niegan a considerarlas del género femenino y se refieren a ellas de forma masculina, a manera insulto o para desconocerlas, algo conocido como transfobia.

Un caso similar ocurrió en un video de Ninel Conde, donde se refirió a Wendy Guevara como un hombre, mientras se quejaba de La Casa de los Famosos México, reality show del que fue eliminada a la tercera semana.

“En La Casa de los Famosos México nunca ha ganado una mujer. Eso es un hecho, que esperemos, creo que en esta ocasión no va a ser la excepción, pues hay una tendencia muy marcada”.

Burlas y contradicciones de Ninel Conde

Ninel Conde no se detuvo ahí, pues también se burló de Wendy Guevara al reaccionar a un comentario donde alguien llamó a la influencet “tinaco con palanca”. El Bombón Asesino celebró la burla:

Esa publicación en Instagram, contrasta con otra hecha también por Ninel Conde.

En marzo pasado, sí consideraba a Wendy Guevara como mujer, al publicar una foto y escribir: “Un fin de semana maravilloso rodeada de mujeres poderosas, mujeres hermosas, mujeres CHING0NAS!”

Ninel desconoció a Wendy como mujer, ¿lo hace con todas las chicas trans pese a decir que apoya a la comunidad LGBT?

Sus palabras bastaron para que en redes sociales opinara la gente: “Se sabía que Ninel sólo estaba usando a la comunidad. Y a Wendy eso no le duele porque ella se asume como chica trans. ¡FALSA!”.

Hubo alguien más que explicó la gravedad de las palabras de Ninel Conde:

“Si no reconoce a Wendy como mujer, probablemente tampoco lo haga con otras mujeres trans que también se reconocen como mujeres”.

“Y es lo que me parece más contradictorio, que siendo alguien tan pro-LGBT y tan inmersa en la comunidad con sus frases, que se considere a ella misma como “la jota mayor”, sostenga esos pensamientos tan excluyentes. Eso me hace pensar que, en el fondo, más que una postura coherente, parece que utiliza el discurso de forma oportunista”, escribió la cuenta @MasterRealityMx.

En Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro opinó también:

“Luego no te jactes, con que la comunidad LGBT y que tú apoyas, porque te guste o no te guste, Wendy Guevara es una chica trans. Estas respuestas y enojos dejan ver que sí está enojada; ahí ya estás ofendiendo, luego si te paseas, pues te aguantas”.

Ninel Conde está en guerra con Las Perdidas

Las palabras de Ninel Conde contra Wendy Guevara surgieron después de que se desatara la guerra entre ella y Las Perdidas. En una transmisión en vivo con Ninel, el estilista Mauricio Mejía aseguró que se les pagó a Las Perdidas para apoyar a Ninel Conde durante su estancia en La Casa de los Famosos México, aunque luego no lo hicieron.

Evelyn ‘La Mamita’ Hernández, parte del clan de Las Perdidas, se fue contra Ninel Conde en sus redes sociales, acusándola de robarse la personalidad de Karina Torres, con quien convivió unos días en Miami.

“Joel la regó en presentarte tan tarde a Karina, en esos quince días le aprendiste la personalidad a mi amiga, su personaje, que fue el que hiciste a hacer dentro de La Casa, te duró quince días, hermosa. Y en realidad esas últimas semanas vimos lo mierdilla que tú eras... Tú sí eres una colgada, porque nadie de nosotras somos tus amigas y ese día que fui a la Fiesta de La Casa de los Famosos fue porque Joel me pidió el favor, de decir ‘por favor digan que son Team Ninel’”.

"¿Qué lealtad te tengo que guardar a ti? También te digo Ninel, si no te hago mierda como la gente sabe que hablo, es por la amistad que tengo con Joel, él me manda mensajes para calmarme, no por ti, yo lo hago por Joel”.

“Y también tu amigo Mauricio que dice ‘es que se les pagó’. No, amor, no se nos pagó, porque aunque me hubieran pagado... Ninel, no supiste jugar el juego.

Mauricio Mejía sí dijo que le pagaron a Las Perdidas para apoyar a Ninel Conde.

Sin embargo, hasta Paola Suárez salió a negarlo: “Si yo apoyo a alguien, es porque me nace. Al único es Abelito, pero no soy de ver La Casa de los Famosos”.

Wendy Guevara también negó haber recibido un pago por apoyar a Ninel Conde. “A mí, al menos no, no tengo que andar cobrando porque voten por alguien”, dijo Wendy.