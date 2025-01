Paola Suárez ha sufrido transfobia por entrar al baño de mujeres; ya le ocurrió a todas las Perdidas

El grupo de influencers de “Las Perdidas” comenzó con Wendy Guevara y Paola Suárez, pero la fama alcanzó para todas sus amigas que hoy gozan del cariño del público en redes sociales; sin embargo, han sufrido las consecuencias de la transfobia, únicamente por ingresar al baño de mujeres.

Así lo reveló Paola Suárez, quien en 2024 intentó ganar las elecciones como diputada local en su natal León, Guanajuato. Ahora se dedica a la música, a las plataformas digitales y en ocasiones hace shows en centros nocturnos.

En un reciente video, junto a su amiga Karina Torres, llegaron a Ciudad de México en la terminal de autobuses del Norte, e ingresaron al baño de mujeres.

Un grupo de fans las siguió y les hizo la plática, y fue entonces que Paola relató la mala experiencia: “Sí tuve un percance la otra vez con una señora de la tercera edad. Cuando empecé a hablar me volteó a ver”.

A Paola le pidieron retirarse del baño de mujeres para no ocasionar más molestias. Esta situación, según Suárez, le ha ocurrido a todas las chicas del clan de Las Perdidas.

La polémica postura de Wendy Guevara

La presencia de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos puso sobre la mesa el tema de la transexualidad. El colectivo LGBT celebró la visibilidad que la influencer dio a la diversidad, pero también hay quienes se molestaron cuando ella compartió su postura sobre ser reconocida como mujer.

“Muchas chicas de la comunidad se han molestado porque yo siempre me he considerado chica trans, no una mujer. Yo no me enojo si me hablan de hombre o de mujer”.

Casi en su mayoría, el clan de Las Perdidas coincide con Wendy Guevara al pedir ser reconocidas como chicas trans, pero es común escucharlas bromear sobre sus genitales masculinos, y en el caso de Paola Suárez, hasta bromea con Karina al decir que son “híbridas”, como su camioneta.