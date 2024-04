Natanael Cano olvidó pagar su servicio telefónico y la empresa lo notificó de la deuda en vivo: el VIDEO de su reacción

Natanael Cano ha generado debate en las redes sociales después del desliz que tuvo con respecto a un video en vivo

El cantante mexicano de corridos tumbados se volvió tendencia por su reacción al enterarse de que su línea telefónica presentaba un atraso en su pago, algo que salió a la luz en plena transmisión.

¿Cómo fue que pasó? Nata estaba frente a la cámara en un live en Instagram para conversar con sus millones de seguidores, pero en un momento imprevisto, el artista de 23 años recibió una llamada telefónica. Aunque él pensó que se trataba de una persona, dudó por el número desconocido.

Fue así como intentó jugar con los fans que veían el video para preguntarles si contestaba o no. Cuando decidió responder, se escuchó la grabadora decir que la línea tenía “un saldo vencido”.

De forma sorpresiva, Nata reaccionó molesto, pero luego lo tomó con humor.

“Chinga… a mí también me cortan el teléfono, plebe, no nomás a ustedes. Ánimo, pa que sepan”, dijo entre risas.

El clip de Natanael fue recuperado por varios usuarios, quienes duplicaron el contenido en TikTok, donde consiguió miles de reproducciones y comentarios que hicieron bromas al respecto.

Algunos comentarios fueron: “Tito, préstale una lana”, “Soy ese justificando mi pobreza”, “En la vida soy Nata”, “Tan bello cómo se ríe”, “A todos nos pasa, pero si quieres te le abono un saldo”, y “Ya no me siento mal cuando no he pagado”.

Cómo se hizo millonario Natanael Cano

Natanael Cano podría olvidar pagar el saldo de su celular, pero no continuar con su exitosa carrera que le ha dejado grandes ganancias.

El artista, amigo de Peso Pluma, inició su carrera en Hermosillo, Sonora. Desde muy joven comenzó a tocar la guitarra y perfeccionó la habilidad en el género regional mexicano, mismo que le dio su propio estilo con la música urbana.

Debutó en 2018 de forma profesional con la canción ‘El de los lentes Gucci’, y a partir de allí ha acumulado grandes éxitos como ‘PRC’, ‘Mi bello ángel’ y ‘Todo es diferente’, por mencionar algunos. A la par de la música, Nata obtiene ingresos a través de varias marcas, incluyendo sus patrocinios de la moda.

¿De cuánto es la fortuna de Natanael Cano?

La fortuna de Natanael Cano es incierta. Según varios portales estadounidenses, se estima que el cantante tiene ingresos de más de medio millón de dólares y calculan un patrimonio que supera los 3 mil millones de dólares.

Natanael Cano ha ganado fama internacional por sus controversiales canciones. INSTAGRAM/natanael_cano

