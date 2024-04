Lucerito Mijares habla abiertamente de su sexualidad y aclara rumores

Si algo tiene la hija de Manuel Mijares y Lucero es que heredó el talento y la simpatía de ambas estrellas de la música internacional. Lucerito, de 19 años, se mueve como pez en el agua en el medio artístico.

La jovencita ha sabido como aprovechar la fama, recibir los aplausos con humildad, pero también le ha tocado tener que enfrentar las críticas buenas y no tan buenas en redes sociales.

Recientemente se le vinculó sentimentalmente con Eduardo Capetillo Gaytán, quien es su compañero en el programa dominical de Las Estrellas y ella lo aclaró.

“Somos muy amigos y le tengo todo el respeto del mundo”, dijo Lucerito, quien además reconoció que el hijo de Eduardo Capetilloo y Biby Gaytán es “guapísimo”.

El equipo de “Los herederos” Cortesía Juego de voces

Durante su paso por la alfombra roja de las 200 representaciones de The Mago Wizz, fue abordada sobre los rumores de sus preferencias sexuales que aseguran que a ella le gustan las mujeres y esto fue lo que respondió:

“Me da exactamente igual (los rumores) porque se que no es verdad”, comenzó aclarando al periodista Eden Dorantes.

Siguió expresando: “Yo amo a los hombres, he estado enamorada de muchos hombres, respeto a las mujeres, respeto a los hombres, pero es como si me dicen que me voy a quedar pelona, pues no”.