Esta es la historia de ‘PRC’, canción de Peso Pluma y Natanael Cano

El éxito de Peso Pluma y Natanael Cano sigue dando de qué hablar en Internet

‘PRC’, la canción de Peso Pluma y Natanael Cano lanzada en enero de 2023, se convirtió en un tema fundamental en la carrera de ambos artistas del género de corridos tumbados. La colaboración logró el puesto número 35 en la lista de Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el puesto 2 en México. Se trató de una canción sumamente importante para ‘Doble P’, que finalmente incluyó en su disco ‘Génesis’.

Al día de hoy, el video publicado en YouTube cuenta con más de 246 millones de reproducciones y contando. A pesar de esta fama, muchos todavía se preguntan por el significado de la canción.

Afortunadamente, su origen y significado se han hablado en el pasado. Fue Pepe Garza y Tito Laija (Tito Double P) quienes revelaron detalles hace algunos meses a través del podcast ‘Pepe´s Office’.

El origen de ‘PRC’, canción de Peso Pluma y Natanael Cano

Según la versión que cuenta el primo de Peso Pluma, Tito Laija, la canción ‘PRC’ tuvo varios cambios antes de su lanzamiento al público y él tuvo qué ver en el proceso.

“La primera mitad es una versión y la segunda era igual (...) Y él (Peso Pluma) metió lo de ´Fino con las Balenciaga’ y empezó a meter e hizo la segunda parte diferente. Son como dos canciones en una sola tonada”, explicó. Contó que la primera grabación fue lenta, luego añadieron el trombón y la parte de Natanael y fue cuando “reventó”.

Sobre su significado, se sabe que se trata de iniciales que quieren decir: Polvo, Ruedas y Cristal, según detalla ‘Debate’.

La letra de ‘PRC’, de Peso Pluma y Natanael Cano

Me levanto, un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa’ arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita, es porque un cliente quiere más

Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Aquí el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me vo’a quejar,

Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados, así nomás viejo

Fino con las Balenciaga, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban y yo ando Silver LV Siento que ando volando ya carnal Y aquí nunca nos vamos a quejar Para qué vamos a voltear pa’ tras, ni pedo yo le voy a atorar

Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal

