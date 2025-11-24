Suscríbete
Famosos

Miss Estonia renuncia a la corona y lanza bomba contra Miss Universo: “Es una cuestión de valores”

Brigitta Schaback también se lanzó en contra de la organización de su país

Noviembre 23, 2025 • 
Alejandro Flores
miss estonia.jpg

Miss Estonia

Instagram

Miss Estonia no está de acuerdo con lo que sucede en Miss Universo.

Brigitta Schaback anunció este domingo 23 de noviembre, apenas dos días después de la final en la que se coronó a la mexicana Fátima Bosch, su renuncia como Miss Universo Estonia 2025.
La renuncia de Brigitta se suma al escándalo en el que el exjuez del certamen Omar Harfouch y el presidente y dueño de Miss Universo Raúl Rocha se lanzan mutuas acusaciones.
Harfouch dice que el certamen fue un engaño, Rocha asegura que Omar es un oportunista. Y en medio de esas acusaciones, Fátima Bosch tuvo ya sus primeras actividades de su reinado mientras que Miss Estonia publicó su renuncia.

¿Por qué renunció Miss Estonia?

A través de un breve documento presentado en su cuenta de Instagra, Brigitta explicó que sus valores y ética laboral ya no coinciden con los de la Directora Nacional e Miss Estonia, Natalie Korneitsik. Pero en ese mismo enunciado mencionó a “Miss Universo”.
Es decir que su acusación no sólo es contra la organización local, también contra el certamen internacional.
Entre otras cosas, Brigitta publicó historias en su cuenta de Instagram denunciando una “falsa inclusión” para parte de Miss Universo.
Presentó conversaciones y documentos en los que los organizadores constantemente le pedían a las concursantes dejar por escrito cuál es su estado de civil.

También centró sus denuncias en la manera en que se trató a Anne Jakkaphong, Miss Vietnam, y que fue presentada como la primera mujer trans asiática en concursar en Miss Universo.

“Solamente se le utilizó para promoción en las primeras semanas”, aseveró Miss Estonia.

Su comunicado terminó con una declaración de principios ya que refrendó su compromiso de trabajar, como siempre lo ha hecho, a favor del empoderamiento y la igualdad de las mujeres, principios que, asegura, considera esenciales en su trayectoria personal y profesional.
También dejó claro que continuará defendiendo estas causas de forma independiente, sin mantener ninguna conexión con la organización Miss Universo Estonia.

miss universo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
