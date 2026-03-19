Andrés Baida confirma AMOR con Azul Guaita tras “Como agua para chocolate"; Lo mismo ocurrió con Lumi Cavazos y Marco Leonardi

Una historia irresistible como la escrita por Laura Esquivel no podía más que generar amor, y ya lo hizo dos veces para las parejas de protagonistas que han dado vida a “Tita” y “Pedro”, tanto en cine como en televisión. Y es que hace más de 30 años, Lumi Cavazos y Marco Leonardi fueron flechados por Cupido tras protagonizar la película, y ahora la historia se repite con Andrés Baida y Azul Guaita, protagonistas de la serie.

Esta semana, Andrés Baida confirmó su romance con Azul Guaita, con quien protagoniza la serie que sigue transmitiendo nuevos capítulos en la plataforma de streaming HBO Max.

En una entrevista para Panorama del Heraldo, el intérprete de “Pedro Muzquiz” confirmó que el amor no surgió entre las escenas de amor.

“Sí nos conocimos a través de esta historia, pero no fue por grabar escenas de esta historia... Se dio por fuera de la historia, que fue lo lindo, fue porque nos conocimos, empezó a haber curiosidad de parte de los dos y mucho amor”.

Sobre su novia, Andrés dijo: “Es super linda, es una niñota. En su casa armé un set gamer, y nos la pasamos jugando, todos los días es de pijamadas, no nos aburrimos”.

Este domingo 22 de marzo se transmite el último episodio de la serie, y Azul Guaita lamentó con tristeza que el proyecto se acabó. Es por ello que leyó una carta dedicada a “Tita”.

¿Cómo fue el romance de Lumi Cavazos y Marco Leonardi?

El amor también surgió entre Lumi Cavazos y Marco Leonardi, protagonistas de la película dirigida por Alfonso Arau en 1992.

Marco llegó a México sin realmente saber hablar español, pues es italiano y en la película le doblaron la voz. Lumi Cavazos contó en una entrevista para TV Azteca que le cayó bien desde el inicio, y aunque no se entendían, la pasaban bien.

Sobre su romance, contó: “Fue muy bonito y muy entrañable y que duró mucho tiempo. No fue un affair de filmación como luego las hay y en realidad nunca me ha vuelto a pasar en toda mi carrera”.