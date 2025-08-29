Mientras Elaine ya es equipo de Alexis Ayala, Mariana Botas no lo soporta en LCDFM: “Me faltó al respeto”

La Casa de los Famosos México está en una de estas etapas en las que parece el mundo al revés. Guana fue cambiado al Cuarto Día y Elaine Haro se fue al Cuarto Noche, lo que ha movido las relaciones de casi todos los habitantes.

En esta “nueva” Casa, sin embargo, hay elementos que permanecen; por ejemplo, el rol de villano que ha asumido y aceptado Alexis Ayala. Desde que Ninel Conde lo acusó de conductas de violencia verbal en contra de algunas mujeres, el actor mexicano ha acumulado cada vez más señalamientos sobre todo de parte de Priscila Valverde (ya eliminada) y Mariana Botas.

Curiosamente, la primera a la que le mostró esta faceta fue a Elaine Haro, a quien le gritó durante una de las dinámicas para obtener el presupuesto semanal. En ese momento, Ninel Conde señaló a Alexis y defendió a Elaine.

Ahora, tres semanas después y con Ninel ya eliminada, Elaine es parte del equipo de Alexis pues decidió cambiarse al Cuarto Noche y la convivencia entre ellos se ha hecho más cercana.

Mariana se lanza contra Alexis en el confesionario

Por otro lado, la que se mantiene firme en su postura crítica en contra de Alexis Ayala es Mariana Botas. En varios posicionamientos, la actriz y conductora se ha parado frente al Alexis para cuestionar sus dichos y actitudes, sobre todo en contra del llamado grupo de Las Inventadas (Ninel, Priscila, Elaine y ella) de quienes alguna vez dijo, por ejemplo, que lo único que hacían en la Casa era maquillarse.

Alexis también nominó a Mariana pero la ruleta le cambió el sentido de su votación ViX

En la nominación de esta semana, Mariana insistió nuevamente en señalar a Ayala: cuando pasó al confesionario para dar sus votos, obviamente le dio 2 al actor.

Sus razones fueron claras: no soporta sus actitudes.

“No me gusta la forma en la que me ha faltado al respeto en los posicionamientos”, dijo Mariana.

Alexis ha justificado sus respuestas en los posicionamientos bajo el argumento de que son parte del juego y que él solo responde a las agresiones de los habitantes.

Mariana, sin embargo, está convencida de que Ayala ha cruzado una línea.

“Aunque él diga que los posicionamientos deben ser agresivos hay una línea que no se debe cruzar, que se llama respeto y él ya la cruzó conmigo.

El segundo enfrentamiento dominical de Mariana con Alexis

Alexis y Mariana se enfrentaron en las nominaciones de la cuarta semana y ambos fueron salvados por el público. En esta quinta nominación que se resolverá el domingo 31 de agosto otra vez se encontrarán en la sala de nominados.

Aunque en la placa hay otros seis nominados, el enfrentamiento entre ellos es de los que más llama la atención después de lo que dijo Mariana en el confesionario.