Teletón 2025: ¿En cuántos miles de pesos se subastó chamarra autografiada por Aarón Mercury?

Durante el Teletón 2025, el programa Hoy tuvo una transmisión especial la mañana del 11 de octubre, y además de sus tradicionales secciones, impulsaron una subasta a favor de la donación.

Y es que reunieron a una gran cantidad de estrellas para domar artículos y prendas autografiadas, con el fin de que el público entrara a una subasta; quien ofertara más dinero por el artículo, se lo quedaba.

Así, por ejemplo, Anahí donó una corbata que usó en la gira con RBD, Belinda donó unos tenis, Nicola Porcella y Aarón Mercury chamarras con su firma. En el caso de Nicola, su chamarra se subastó por más de 11 mil pesos.

Chamarra de Aarón Mercury Programa Hoy

Chamarra de Aarón Mercury Programa Hoy

Pero el caso de la chamarra de Aarón Mercury alcanzó miles de pesos más. A través de redes sociales, el programa Hoy confirmó que la chamarra se la quedaba una persona... Y es que compartieron la captura de pantalla de una donación a Teletón por $25,000 pesos.

Esa fue la cantidad por la que ganaron la chamarra de Aarón Mercury, y lo hicieron con la unión de un grupo de fans del TikToker, llamado Élite Mercurial.

Cabe recordar que Aarón Mercury forma parte de la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy, dentro del programa Hoy. Comienza el 13 de octubre de 2025 por las estrellas.