La transformación de Gabriel Soto: de amigo feo a superar la crisis de los 50

El actor celebra 50 años pero también el éxito de “Monteverde”, telenovela que le “salvó la vida” y que termina este domingo

October 12, 2025 
Alejandro Flores
De menos a más

De menos a más

Instagram y Televisa

“Si gritan ‘feo’, yo volteo”. Esta frase se popularizó en voz de Gabriel Soto... o mejor dicho, de Ulises, el personaje de Amigas y Rivales.

Este personaje representó la primera gran oportunidad en televisión para Soto, a quien solo le habían dado personajes secundarios en las telenovelas
Desde entonces ha hecho 28 telenovelas al ritmo de una por año, excepto en 2024, cuando atravesó por una crisis de salud que lo tuvo al límite de sus fuerzas.
Por eso, cuando habla de Monterverde, la telenovela que grabó en este 2025 y que termina este domingo 12 de octubre lo hace de manera entrañable pues asegura que es el trabajo que le devolvió la fe en sí mismo.
Gabriel Soto, además, cumplió 50 años, lo cual es un buen motivo para recordar cómo ha cambiado con el paso de los años.

monteverde.jpg

El final es este domingo

Las estrellas

Ulises el feo

“Me duele mucho que las muchachas no me hagan caso y que todos siempre se burlen de mí”, dice Ulises, el personaje que interpretó Gabriel Soto en Amigas y Rivales, telenovela de 2001.
El reto fue tan obvio como importante para Soto: un guapo interpretando a un feo. Un guapo, además, que venía de ganar concursos de fisicoculturismo.

Las riendas del éxito

Juan José Álvarez Santana representó para Gabriel Soto la definición del tipo de personajes protagónicos que más disfruta la gente de él.
Se trata de un hombre leal y honesto, bueno en el sentido moral del adjetivo pero también capaz de luchar por la mujer que ama. Es el protagonista de Bajo las riendas del amor.

La telenovela significó para Gabriel una primera mudanza a Estados Unidos, ya que la telenovela fue una co producción con Univision.

La popularidad masiva

En 2009, Gabriel Soto actúa en Sortilegio, telenovela protagonizada por William Levy y Jaqueline Bracamontes. El de Soto es el personaje de soporte más importante de este melodrama producido por Carla Estrada porque tiene un romance que resultó cautivador para la audiencia.
Su personaje se llamaba Fernando Alanís y tenía un amorío con Victoria Sarmiento viuda de Albéniz y viuda tambiuén de Lombardo.

soto y daniela romo.jpg

Un amorío peculiar

Televisa

La popularidad les alcanzó incluso para hacer una versión teatral de la historia.

Libre para amarte

La historia con la que Gloria Trevi ingresó al mundo de las telenovelas tuvo en Gabriel Soto a uno de sus galanes. Se trataba de un melodrama divertido, en tono de farsa, en el que el personaje de Soto tenía varios coqueteos con otros personajes.

Curiosamene, lo más importante para Soto en esa telenovela sucedió detrás de cámaras: por primera vez logró que su hija Elissa Marie lo acompañara al trabajo lo viera desde detrás de cámaras. Tenía entonces apenas cuatro años.

Papá real y de ficción

Para 2019 Gabriel Soto ya es papá consumado... dentro y fuera de la pantalla. Mientras su hija Elissa Marie entra a la adolescencia, Gabriel Soto interpreta en pantalla a un papá por accidente: de pronto se ve oblligado a criar a tres niñas que le imponen un nuevo ritmo a su vida.

solterosonnhijos.jpg

Papá todo el tiempo

Televisa

No pudo evitar la tentación, por cierto de que Elissa apareciera en un cameo de dos segundos en el capítulo dos de la telenovela. También apareció, obviamente, su hija más chiquita, Miranda.

Monteverdem la reivindicación

Gabriel Soto estuvo hospitalizado cuatro veces durante 2024. Sus problemas de hipertensión arterial hicieron crisis luego de su rompimiento con irina Baeva.
Soto no tuvo más remedio que detener su ritmo de trabajo y ocuparse en su salud. Comenzó 2025 con la preocupación de si podría regresar a la televisión. “Monteverde” es, por eso, mucho más que una telenovela: es la tabla de salvación a la que se aferró el actor.

Su personaje, además, representó un reto actoral inusitado en él: no era un guapo empeñado en lograr el amor; sino un terrateniente

gabriel soto telenovela
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
