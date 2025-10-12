Mhoni Vidente ve un futuro aterrador para Nicola Porcella: “Va a llorar”

La idea de que tiene sangre mexicana y no peruana le costará muy caro a Nicola Porcella.

La tarotista le echó las cartas luego de que Porcella apareció en el programa Montse y Joe para hacer un ejercicio de regresión y constelación estelar para comprenderse mejor.

La terapeuta lo guió para que respondiera algunas preguntas que resultaron sorpresivas. Primero, Nicola negó que su sangre fuera peruana y prefirió decir que era mexicana.

¿Cómo llegó Nicola Porcella a México?

Porcella efectivamente nació en Perú y ahí comenzó una carrera de futbolista que llegó incluso al nivel profesional. Pero se retiró por una lesión y comenzó entonces a hacer apariciones en televisión.

Se convierte en un especialista en realities relacionados con el deporte extremo y así es que llega México para participar en Guerreros y en Reto 4 elementos.

Se vuelve popular por su buen desempeño y es contratado para entrar a La Casa de los Famosos en su primera temporada, donde hace mancuerna con Wendy Guevara. En esa época también consigue nacionalizarse mexicano.

Estos antecedente son, quizá, los que traicionaron el subconsciente de Nicola para afirmar durante su regresión que su sangre es más mexicana que peruana.

En opinión de Mhoni Vidente, eso será un problema en el futuro.,