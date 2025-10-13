El Tri empezó concierto, una pantalla casi se desploma y Alex Lora hizo esto

El concierto de Alex Lora la noche de este 12 de octubre se detuvo apenas al terminar la primera canción.

Cuando sonaba el último verso de “Perro negro”, el público notó que la parte superior de una pantalla lateral se desprendió,

Era una de las dos pantallas que formaban parte de la producción de la banda de rock: iban desde la parte superior del foro (la zona conocida como paso de gato) hasta casi el proscenio del escenario.

Alex Lora hizo entonces un comentario que intentó ser una hilarante:

“Nunca dejan de pasar estas cosas... sobre todo en los conciertos del TRI”.

Sin embargo, el protocolo de Protección Civil del Auditorio Nacional se activó y por tanto el concierto se suspendió para que entraran los elementos de Cruz Roja y el equipo técnico para hacer la revisión de los que había ocurrido.

El propio TRI mandó un comunicado para informar lo ocurrido.

¿Qué pasó con el concierto del TRI?

La situación se debió al desprendimiento de una cadena que sostenía una de las pantallas laterales que forman parte de la producción del grupo, lo que ocasionó que dicha pantalla girara sobre su eje hacia el escenario.

Agregó que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del público, del grupo o del personal técnico.

La pantalla fue arreglada en 25 minutos TikTok

Una vez que se resolvió el desperfecto, el concierto se reanudó con la pantalla funcionando como lo hacía antes del percance.

En el comunicado se explica que “el concierto se reanudó tras una pausa de aproximadamente 25 minutos, tiempo durante el cual se corrigió el desperfecto y se aseguró la pantalla en su posición original con equipo nuevo”.