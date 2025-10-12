Teletón 2025 superó la meta: ¿Cuál fue el monto recaudado y en qué será utilizado?

Por primera vez en la historia de Fundación Teletón, la fecha del evento de recaudación anual se llevó a cabo el 11 de octubre.

La meta a recaudar este año fue de $ 420,770,069 más $1 peso... Despues de más de 12 horas de transmisión, al filo de la 1 de la madrugada del domingo 12 de octubre, la meta se superó por mucho.

El monto recaudado en Teleton 2025 fue de: $ 426,978,716 pesos.

¿Para qué se utilizará el dinero recaudado en Teleton?

El monto recaudado permitirá continuar con los programas de rehabilitación, salud e inclusión para miles de niños y niñas con discapacidad, autismo o cáncer en los Centros Teletón de todo el país.

Así, como cada año, Teletón 2025 se convirtió en la muestra de la unión de los mexicanos, no solo a través de los donativos, sino por los esfuerzos hechos por equipo técnico y talento durante tantas horas de transmisión.

Durante la mañana, hubo una edición especial del programa HOY, conducido por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Tania Rincón, Raúl Araiza, Paul Stanley y Andrea Escalona.

Por la tarde, el evento continuó con programas especiales como ¿Cuál es el Bueno? y Me Caigo de Risa, además de un segmento dedicado a La Rosa de Guadalupe y ¿Quién es la Máscara?... todos en versión para Teletón, con el fin de motivar los donativos.

La noche cerró con un espectáculo musical con artistas invitados como David Bisbal, Pablo Alborán, Carlos Rivera, Omar Chaparro, Diego Torres, Lucerito Mijares, Yahir, María León y Alexander Acha.