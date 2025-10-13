Publican video de Galilea Montijo empapada y gritando en una sesión de vestuario para LCDF

El último vestido que utilizó Galilea Montijo en la tercera edición de La Casa de los Famosos requirió de algo más que aguja e hilo.

Durante toda la temporada, los looks de Gali impactaron por su significado: a veces era un mensaje de empoderamiento y otras una anécdota familiar e incluso un pequeño guiño a su historia de amor con Isaac Moreno, su actual pareja.

Para la última sesión, sin embargo, se eligió un reto: fusionar el agua y el fuego.

Como cada semana, se hizo una propuesta creativa para la presentación en fotos y videos del atuendo que usaría Gali en la final de La Casa de los Famosos.

Se eligió hacerlo en Black Hole, un espacio dedicado a la producción y planeación de este tipo de sesiones.

Se construyó una estanque de menos de medio metro de profundidad, apenas para que el agua cubriera los pies de Montijo.

Al centro del estanque se colocó una tarima para evitar que se mojara innecesariamente.

“Se terminó. Gracias equipooooo ¡¡los amo!! ¡¡¡Gracias público por estar cada gala!!!”, escribió la conductora cuando mostró un video con el resultado.

¿Por qué Galilea Montijo terminó empapada?

No obstante, la verdad es que fue un poco más difícil de lo que aparece. El estilista de Galilea durante todas esta temporada publicó un video de un momento particularmente divertido.

Como parte de la sesión, Galilea debería aparecer con el cabello mojado y el cuerpo goteando mientras el fuego aparece en el fondo.

Y eso solo era posible si alguien le aventaba una cubeta de agua.

En el video en efecto se ve que dos personas, parte del equipo de producción le avientan agua a Galilea, quien a pesar de que esperaba el chorro, no puede evitar lanzar un grito... y luego una sonrisa.