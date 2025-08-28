Placa multitudinaria: ruleta definió a los nominados en La Casa de los Famosos México hoy 27 de agosto

La quinta nominación de La Casa de los Famosos tuvo una dinámica que comenzó con un sorteo en el que los habitantes sacaron una pelotas de una caja ciega.

Divididos por cuartos, cada habitante sacó una pelota y en el Cuarto Noche fue Alexis el que sacó la bola dorada. En el Cuarto Día, el afortunado en sacar la bola dorada fue Facundo.

El beneficio que obtuvieron Facundo y Alexis fue que su nominación fue afectada por una ruleta en la que había puntos más o menos.

En una curiosa coincidencia, el conductor y el actor han tenido una tensa relación durante toda la semana, empezando el domingo de eliminación, cuando Facundo cuestionó la actitud de Alexis con Priscila.

“En mi opinión, te burlaste de ella”, le dijo Facundo. Alexis respondió cortante: “No pongas palabras en mi boca, y para mí se acabó el tema”.

Alexis Ayala sacó la bola dorada ViX

¿Cómo nominaron los integrantes de La Casa en la quinta semana?

Mariana Botas: “Le doy 2 puntos a Alexis porque no me gusta la forma en que me falta al respeto en las nominaciones y no lo voy a permitir y 1 a Aaron por estrategia”.

Abelito: Le dio dos puntos a Facundo y 1 punto a Mariana. Las razones fue que quiso devolver las nominaciones que ellos le hicieron la semana pasada.

Shiky nominó así: “Doy dos puntos a Aldo y 1 punto a Alexis. A Aldo porque creo que ya es tiempo de que los jóvenes suban a la placa y a Alexis porque ya es tiempo de que le dé puntos”.

Mar Contreras: Le dio dos puntos a Mariana porque creo que ha tomado ciertos comentarios de manera personal se le olvida que es un juego y le doy 1 punto a Facundo porque lo he sentido sin mucho que aportar”

Dalilah Polanco: “Le doy dos Aldo y 1 a Aaron porque son los jóvenes”

Aaron Mercury: Le dio dos puntos a Dalilah porque siento que se toma las cosas muy a pecho y 1 punto a Facundo porque un caballero de la noche no le tiene miedo a nada”.

Aldo de Nigris: “Le doy 2 puntos a Facundo porque por ahí escuché que me quiere llevar a la placa y 1 punto a Dalilah porque he notado comentarios de hacernos sentir mal por haberla nominado”

Elaine Haro: “Voy a repartirlos, un nominado de Cuarto Día y otro de Cuarto Noche: le doy dos puntos a Facundo y 1 a Aldo por estrategia”.

Guana: Le dio dos puntos a Facundo por estrategia y 1 a Abelito porque, dijo, seguro nadie lo nomina.

¿Qué pasó en la ruleta con Alexis Ayala y Facundo?

Facundo

“Mi primer nominado es Abelito porque tengo la idea de que queden muchos de ese cuarto”

Le jaló a la ruleta y el resultado fue: 1 punto a Abelito

“Nominó a Mar porque nadie va a votar por Mar”

Jaló la ruleta y el resultado fue: 2 puntos a Mar

Alexis Ayala

“Mi primer nominado es Facundo”

Le jaló a la ruleta y le restó tres puntos

“La segunda nominada en Mariana”

Le jaló ala ruleta y le restó un punto

Los ocho nominados en la quinta semana son: