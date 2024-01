Mía Rubín enfrenta a quienes dicen que su hermana no es hija de su papá

La hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín no se quedó callada y le contestó a quienes dudan de la paternidad del famoso cantante.

Luego de que Mía y Nina Rubín salieran en defensa de su mamá, Andrea Legarreta, ante los ataques de Anette Cuburu, la cantante no se quedó de brazos cruzados y habló ante medios de comunicación sobre el pleito que desató la exconductora de Tv Azteca en contra de su mamá respecto a que la presentadora de ‘Hoy’ supuestamente inventó que andaba con Raúl Araiza y por eso la corrieron del matutino de Las Estrellas.

“Es muy triste que haya gente que se exprese de esa manera, nosotros conocemos la verdad de nuestra familia; es una familia bella y hermosa, claro que tenemos defectos como cualquier familia normal. Es muy triste que haya personas tan vacías que atacan sin razón alguna”.

“Lo más triste es que se está involucrando a una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora, me parece incluso una falta de respeto que los medios traigan esta noticia, porque es una falta de respeto hacía mi hermana y hacía mi mamá, hacía mi familia porque obviamente es una ridiculez, hay gente que se va a creer todo, pero hay que cuidar a nuestra gente; meterse con una niña es bajísimo, yo no quiero tirarle odio a nadie porque yo no soy una persona así, le ha hecho mucho daño a mi familia, es muy triste como la gente se ha expresado de eso sin pruebas, como dijo también mi papá: ‘Que muestren las pruebas’... Somos una familia que sabe lidiar con esto, tenemos una paz mental enorme y una felicidad como familia y colectivamente nos amamos”, expresó Mía Rubín Legarreta.

