Andrea Legarreta rompe el silencio y lanza mensaje para Anette Cuburu: “Está odiando a la persona equivocada”

Tras regresar de unas merecidas vacaciones en familia y retomar la conducción en vivo del programa HOY, Andrea Legarreta rompió el silencio y le hizo frente a los señalamientos e insultos que fue víctima por parte de Anette Cuburu, quien manifestó públicamente su odio hacia la conductora del matutino de Las Estrellas

“A mi nadie me ha regalado nada, desde los ocho años entré a Televisa a trabajar. Siento que ella (Anette) está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que pasó, no me interesa la vida de nadie. Yo lo único que le deseo es que esté bien, se lo deseo de corazón, odiar de esa manera debe ser muy fuerte”, expresó a los periodistas que se encontraban a las afueras de Televisa San Ángel.

Andrea Legarreta aclaró que ella no propició el chisme y rumor de que Raúl Araiza mantuviera una relación con Cuburu; también desmintió haberle sido infiel a Erik Rubín.

“Soy una persona como cualquier otra que tiene errores, que se equivoca, pero no rompo matrimonio, yo le deseo lo mejor (A Anette), que tenga amor, estabilidad emocional y que tenga una vida bonita. Odia de una forma injusta”, dijo.

La también actriz fue enfática en hablar desde la paz y sin rencor. “No soy una persona sucia que le desea el mal a la gente, tengo lo que tengo por mi trabajo

hay que ser cuidadoso y conectar con la razón y la buena vibra”.

Finalmente, Legarreta comentó que los señalamientos de Anette no le afectan a ella ni a su familia. Aseguró que ella jamás ha hecho algo inapropiado por un trabajo.