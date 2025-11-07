Fátima Bosch reaparece en Miss Universo: desfila con dos vestuarios impactantes

“Divina, irradia simpatía”, “representa todo lo que los certámenes de belleza quieren promover”, son algunos de los comentarios sobre la reaparición de Fátima Bosch en Miss Universo.

Bosch ha vivido días intensos en Tailandia, país sede de la final de Miss Universo que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre.

La Miss México se enfrentó a Nawat Itsaragrisil, uno de los patrocinadores más importantes de la marca Miss Universo y, de hecho, socio de la empresa que organiza el concurso.

Aún así, Bosch mostró valor y dignidad cuando se negó a callarse y sentarse cuando Nawat se lo exigió ya que pretendía regañarla por no grabar comerciales para sus marcas.

La reaparición de Fátima Bosch

Ahora Fátima reapareció en uno de los eventos previos de Miss Universo, con dos pasarelas en las que mostró la misma seguridad que le hizo ganar el concurso en México.

Una de las pasarelas fue para una marca de cosméticos. Ahí, la representante de México desfiló con un traje de pantalón acampanado de color hueso.

Fátima Bosch, en Tailandia Instagram

Con la banda de Miss México en el pecho, Fátima se vio confiada y saludando.

En estos días también ha sido evidente que al interior del concurso, la tabasqueña se ha ganado el respeto y admiración del resto de las misses, que han hablado públicamente a favor de ella en el incidente con Nawat.

En la segunda pasarela, Bosch Fernández lució un vestido de noche ceñido al cuerpo y forrado de brillantes.

Estos eventos confirman que Fátima no sólo sigue en el concurso Miss Universo (tras el escándalo con Nawat, hubo versiones de que podría ser expulsada) sino que se ha convertido en una de las favoritas por su presencia mediática y su valentía.