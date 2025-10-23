Lupillo Rivera desarrollará dos terribles enfermedades, predice Mhoni Vidente

Mhoni Vidente está segura de que Belinda “dejará pasar” el pleito legal con Lupillo Rivera.

Al sacar las cartas del tarot para ver el futuro de este caso, la vidente predice buenas noticias para la cantante pero muy malas para el mayor de los Rivera.

“Belinda lo que va a hacer es que va a decir: yo no quiero estar enfrentando esta situación de darle crédito a lo que dice Lupillo”, dice Mhoni.

Lupillo narra en su libro “Tragos amargos” un episodio en el que asegura que tuvo un romance con la cantante y detalla algunas anécdotas de esa relación.

Belinda, por su parte, niega esa relación y tramitó una orden de restricción en su contra por violencia digital bajo el argumento de que revelaba aspectos de su vida íntima.

En respuesta, Lupillo Rivera levantó una denuncia contra Belinda por presunta falsedad de declaración ya que sus abogados aseguran que la cantante declaró ante el juez en su propia orden de restricción que sí había tenido un noviazgo con él.

Es decir, que lo negó en público pero lo aceptó en su denuncia.

La brujería de Lupillo Rivera

Para Mhoni Vidente el caso está muy claro cuando le echa las cartas a ambos cantantes.

“Ahí te das cuenta que cuando un artista deja de cantar y se dedica nada más a estar publicando libros y estar en realities de tres pesos, pues son personas que no valen tres cacahuates”, dijo en referencia a Lupillo.

Pero aún más grave, Mhoni Vidente ve en las cartas un futuro complicado en cuanto a la salud del cantante de regional mexicano.

“Sí creo que le están haciendo brujería a Lupillo. Es gente que él mismo empezó a mover con las energías por parte de ex, Mayeli Alonso, con su familia, con Chiquis Rivera y con otras personas”.

Esas energías se le regresarán a Lupillo con mucha más fuerza y le provocarán un daño terrible.

"¿Sabes dónde le va a doler mucho? En el cáncer de estómago y cáncer de intestino. Eso viene por la brujería que él mismo levantó”.

Mhoni Vidente explica que se trata de un daño que el propio Lupillo propiciará con la publicación de un segundo libro, en el que hablará de más personas de la misma manera que lo ha hecho con Beli.

