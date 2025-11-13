Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, borra su Instagram tras acusaciones de violencia

Estos días han sido agitados para Jorge Figueroa, director de Miss Universo México.

Mientras Fátima Bosch cosecha el prestigio de haber enfrentado a Nawat Itsaragrisil por haberla querido callar y obligar a hacer promoción de sus empresas, Figueroa enfrenta una acusación de violencia y abuso que presuntamente sucedieron durante el concurso de Miss Universo México, realizado en septiembre.

Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo lo denunció por haber alentado la violencia al interior del concurso y por, entre otras cosas, entrar a su habitación de madrugada para revisar sus cosas sin autorización.

Domínguez asegura que ya comenzó la denuncia legal e incluso el lunes publicó una historia en su cuenta de Instagram para informar que Jorge Figueroa había sido detenido en Tailandia.

Figueroa respondió con un video publicado también en su Instagram en el que negó que lo hubieran detenido.

“No hagan caso a fake news, pongamos el foco en Fátima Bosch”, dijo.

¿Dónde está Jorge Figueroa?

Ese mismo día hizo más publicaciones y en una de ellas aseguró:

“Ahora voy a tener que mostrarles todos los lugares a los que voy”.

Así lo hizo ese día en el que hizo videos y fotos del recorrido junto con Fátima.

Eso cambió de manera radical este 12 de noviembre, ya que Jorge Figueroa borró todas sus publicaciones de Instagram.

Si perfil, que hasta el lunes tenía fotos y videos de las actividades de Fátima Bosch en la competencia de Miss Universo (cuya final es la siguiente semana), ahora luce vacío.

La cuenta no tiene las publicaciones que antes sí tenía Instagram

Ni Domínguez ni Bosch han mencionado recientemente a Figueroa, quien tendría que seguir en Tailando acompañando a la Miss Universo México en sus actividades.

