Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, borra su Instagram tras acusaciones de violencia

Jorge Figueroa había prometido publicar videos y fotos de todas las actividades de Miss Universo en Tailandia

November 13, 2025 • 
Alejandro Flores
george figueroa.jpg

Jorge Figueroa fue nombrado director de Miss Universo México este año

Instagram

Estos días han sido agitados para Jorge Figueroa, director de Miss Universo México.

Mientras Fátima Bosch cosecha el prestigio de haber enfrentado a Nawat Itsaragrisil por haberla querido callar y obligar a hacer promoción de sus empresas, Figueroa enfrenta una acusación de violencia y abuso que presuntamente sucedieron durante el concurso de Miss Universo México, realizado en septiembre.
Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo lo denunció por haber alentado la violencia al interior del concurso y por, entre otras cosas, entrar a su habitación de madrugada para revisar sus cosas sin autorización.
Domínguez asegura que ya comenzó la denuncia legal e incluso el lunes publicó una historia en su cuenta de Instagram para informar que Jorge Figueroa había sido detenido en Tailandia.

Figueroa respondió con un video publicado también en su Instagram en el que negó que lo hubieran detenido.

“No hagan caso a fake news, pongamos el foco en Fátima Bosch”, dijo.

¿Dónde está Jorge Figueroa?

Ese mismo día hizo más publicaciones y en una de ellas aseguró:

“Ahora voy a tener que mostrarles todos los lugares a los que voy”.

Así lo hizo ese día en el que hizo videos y fotos del recorrido junto con Fátima.
Eso cambió de manera radical este 12 de noviembre, ya que Jorge Figueroa borró todas sus publicaciones de Instagram.
Si perfil, que hasta el lunes tenía fotos y videos de las actividades de Fátima Bosch en la competencia de Miss Universo (cuya final es la siguiente semana), ahora luce vacío.

instagramjorgefigueroa.png

La cuenta no tiene las publicaciones que antes sí tenía

Instagram

Ni Domínguez ni Bosch han mencionado recientemente a Figueroa, quien tendría que seguir en Tailando acompañando a la Miss Universo México en sus actividades.

Miss Universo México miss universo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
