Mhoni Vidente anuncia la fecha exacta de su boda: “La quiero en el zócalo y con bandas de gruperos”

La tarotista dice que “el Papi” (su prometido) le pregunta a cada rato: ¿Para cuándo la boda?

October 15, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente boda.jpg

“Sí me quiero casar”, confesó la vidente

Instagram

Mhoni Vidente no cabe de felicidad ahora que ya está comprometida.
En abril de este 2025, como se informó en TVyNovelas, Mhoni Vidente anunció que se había comprometido con “El Papi”, su novio al que mantiene en el misterio.
La Vidente hizo el anuncio durante la transmisión de uno de sus programas donde hace vaticinios de famosos y personalidades, donde incluso mostró el anillo de compromiso.

“El 21 de marzo cumplí años y me fui de viaje, y el Papi me regaló un anillo para casarnos”, contó la vidente en abril de este 2025.

¿Cuándo y dónde se casará Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente ahora revela que el Papi, desde que se anunció su compromiso, le ha insistido constantemente en que la boda se realice.

“Y fíjense que sí me voy a casar, sí quiero mi boda, la quiero en el Zócalo, están todos invitados y le voy a decir a los gruperos que me apoyen para que se llene el Zócalo”.

Mhoni Vidente lleva nueve años de relación con “el Papi”. La única foto conocida de él, supuestamente se mostró durante un programa de televisión en el que Mhoni fue entrevistada por Pepillo Origel.

Se ve a Mhoni y a un hombre con las mejillas juntas y en actitud romántica.
Pero la vidente ha sido, en general, muy discreta al tratarse de su vida personal y romántica. De su compromiso, solamente contó que fue el 21 de marzo, por lo que la boda se celebrará justamente un año después.

“Y justamente me voy a casar el 21 de marzo; es el día que cumplo años y ese día me caso con el Papi”.

A propósito del amor, Mhoni también dio el consejo para retener a la pareja: “Si ya tienes a alguien, lo menos que debes hacer es celarlo, no revisarle el teléfono, no acosarlo, nada de eso”.

mhoni vidente
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
