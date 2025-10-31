Entre lágrimas, Julieta Grajales acusa a Mauricio Islas: “tu puro amor es pura máscara”

Mauricio Islas, desde que llegó al reality show de La Isla Desafío Extremo, anunció que su objetivo era el crecimiento espiritual.

Aunque se trata de un reality show de retos físicos y duras competencias, el actor mexicano ha buscado ser el líder de su equipo, las Águilas, con un estilo de buscar siempre la armonía.

Y había funcionado hasta ahora. Pero la competencia se ha puesto difícil para las Águilas y esa armonía se rompió con la actriz mexicana Julieta Grajales.

"¿Tú crees que yo me voy a rifar el pellejo por estos dos seres?”, se preguntó Julieta Grajales frente a las cámaras del reality show., refiriéndose a Mauricio pero también a Jason Romo.

Ellos dos han procurado hacer un juego de alianzas con las Panteras, un equipo rival que parece mucho más fuerte que las Águilas pero eso ha significado, desde el punto de vista de Julieta, la traición en contra de su propio equipo, incluida ella.

En el reto más reciente, Julieta no obtuvo ningún puto y eso desencadenó reclamos que terminaron por romper la relación con Mauricio.

¿Qué le dijo Julieta Grajales a Mauricio Islas?

Julieta explotó y le lanzó sus reclamos a Mauricio:

“Tú, en tu capitanía según tú, puro amor, puro amor... ¡pura máscara! Pura máscara lo que estás haciendo ahorita”.

Mauricio Islas refutó las acusaciones de Julieta y negó que estuviera manipulando al equipo o fingiendo emociones.

“Esa es la película que tú te estás haciendo”.

Sin embargo, Julieta está convencida de lo contrario:

“Él quiso abrir esta casa de pandora, estas son las consecuencias; según él mucho peace and love... lo que querían era destrozar a las Águilas, lo lograron, bravo Mauricio, bravo Jason”.

Para su buena suerte, esta semana no están nominados y además están viviendo en playa media.