Anel Noreña manda un contundente mensaje a ‘Las Saras’ a 4 años de la muerte de José José

Anel Noreña llegó al Parque de La China, en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, a la conmemoración del 4to aniversario luctuoso de José José, donde cantó su hijo José Joel.

La prensa abordó a quien fuera esposa del ‘Principe de la canción’ y habló sin rodeos de “Las Saras”.

“Yo no sabría qué decirles, porque la verdad nunca existieron, ¿ustedes sabían de ellas? Yo no volví a saber nada de ellas en todos estos cuatro años, no se volvió a saber de nadie, yo nunca supe nada... Ahora ella como que quiere trabajar, a lo mejor ahorita ya tiene necesidad de trabajar... No sabemos nada de ellas, la verdad”.

Anel Noreña, quien dice ser la heredera universal del famoso cantante mexicano de música romántica, también se dio tiempo para bromear ante las cámaras respecto a qué les diría a madre e hija si llegara a encontrárselas en algún momento.

"(Les preguntaría) ¿Cuál es su comida favorita?, ¿qué películas les gustan, ¿qué series?

Sobre el tema de que si Sara Sosa y Sara Salazar pueden usar el nombre de José José en Estados Unidos, Noreña señaló: “No sé, tengo que llegar allá, bueno yo no, la ley, no estoy segura, no sé".