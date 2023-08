Marysol Sosa, hija de José José, le advierte a su mamá, Anel Noreña, que seguirá haciendo conciertos

Anel Noreña acusó a su hija y yerno de gritarle e intentar golpearla.

Luego del concierto ‘Amar, querer y rockear’, donde le rindió un homenaje a su papá, José José, junto a varios exponentes de la escena rockera de nuestro país como Rubén Albarrán, Cuca, La Lupita, La Castañeda, Rostros Oscultos y Micky Huidobro, Marysol Sosa habló ante las cámaras sobre la fuerte batalla que su mamá trae contra su familia.

Hace un par de días, Marysol Sosa publicó un comunicado defendiendo a su esposo, Xavier Orozco, tras las fuertes acusaciones que hizo su mamá, Anel Noreña, en contra de ellos.

“Se me echaron los dos encima, yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete. Se me vino encima”, fueron las palabras de Anel en el programa ‘Hoy’, por lo que la hija del ‘Príncipe de la canción’ no se quedó debrazos cruzados y respondió a las declaraciones de su mamá.

“A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona. Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras. Somos muy diferentes”.

Después del festival que organizó junto a su esposo, ‘Amar, querer y rockear’, donde le rindió un homenaje a su padre, José José, evento del que su mamá nunca estuvo de acuerdo que se hiciera porque ella es dueña legal del nombre e imagen del famoso cantante, Marysol Sosa rompió el silencio sobre el pleito que envuelve a su familia.

“He vivido una noche muy especial, muy bonita. Tanto así que sé lo que estoy haciendo. Mi esposo está muy feliz, no es real lo que ella (su mamá) salió a declarar. Nada me hubiera encantado más que haber recibido hoy una llamada de ella par decirme: ‘Dios te bendiga, que te vaya muy bien’. Me mandó a felicitar hace 15 días; sin embargo, 48 horas antes (del evento) salió decir lo que salió a decir”.

La cantante comentó que el tema del dinero fue el detonante para que su mamá pusiera tierra de por medio con ella.

"(El dinero) siempre ha sido un tema. Sí (renuncié a la herencia), yo por dinero y menos con mis familiares no me meto en problemas, a mí me enseñaron a trabajar, y vean, aquí nos tienen”.

Asimismo, dejó en claro que su esposo y ella no son una familia agresiva y que no se está agarrando del nombre y de la imagen (para continuar haciendo conciertos).

“No somos agresivos, no somos violentos. Al día de hoy, yo hablo más fuerte porque ya no escucho bien, la señora (su mamá) habló muy fuerte. El productor desde que llegó me dijo que es un hecho que se harán unos seis o siete conciertos; yo no estoy utilizando el nombre ni la imagen de mi padre”, puntualizó.