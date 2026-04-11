Martha Julia permitió que el amor volviera a sorprenderla y su novio la trata como una reina; ¿habrá boda?

Después de un periodo marcado por retos físicos y reflexiones personales, Martha Julia atraviesa una etapa luminosa en su vida. Con la serenidad que dan los años y las experiencias, la actriz no solo celebra su regreso a la pantalla chica con la telenovela “Mi rival”, también la llegada de un amor que la ha llenado de esperanza.

Durante la presentación a la prensa del melodrama, donde da vida a una villana intensa y compleja, la actriz se mostró abierta y sincera sobre los cambios que ha vivido recientemente. A sus 53 años, reconoce ante TVyNovelas que el camino no ha sido sencillo, pero sí profundamente transformador.

Uno de los momentos más desafiantes fue su intervención quirúrgica en la rodilla, una decisión que había postergado durante mucho tiempo debido a su ritmo de vida activo y exigente. “Ya era justo y necesario que me operara porque ya tenía tiempo con el malestar en la rodilla y seguía haciendo ejercicio, trabajando y no me daba esa pausa para atender mi salud. Pero ahora que estuve viviendo en San Luis Potosí por las grabaciones de la telenovela sí me empezó a dar más lata, entonces me decidí por la cirugía”.

La actriz explicó que, como muchas personas disciplinadas con el ejercicio, no dimensionó el desgaste que su cuerpo estaba acumulando. Con honestidad, reconoce que el exceso también tiene consecuencias. “Quizás me lesioné haciendo tanto ejercicio y mis meniscos los desaparecí, pero no me daba cuenta. Si había malestar, pero no dolor, hasta que comenzó a afectarme en mi rutina. Creo que me entró la locura por hacer ejercicios en exceso y ya pagué las consecuencias”.

Este proceso de recuperación no solo implicó sanar físicamente, sino también detenerse, observar y replantear prioridades. Fue en ese mismo periodo donde el amor llegó de manera inesperada.

Su relación con el empresario Antonio Moreno Arrastio comenzó hace seis meses y, según sus propias palabras, ha sido un verdadero bálsamo en su vida. Él no solo ha comprendido su profesión, sino que se ha involucrado de manera genuina en su día a día.

“Mi novio no se pone celoso con las escenas de pasión, más bien me ayuda a estudiarlas, es un hombre que me apoya, entonces no hay nada mejor que te comprendan”.

Para alguien con una trayectoria sólida en televisión, encontrar una pareja fuera del medio artístico puede representar un reto. Sin embargo, en este caso ha sido todo lo contrario. “Mis respetos para él porque no pertenece al medio artístico. Yo no sé si pudiera, pero creo que está en la pareja darle seguridad y confianza a la otra persona”.

Martha Julia está enamorada de Antonio Moreno Instagram

La actriz reconoce que su carrera, que ha construido durante décadas, es una parte esencial de su identidad, por lo que la comprensión de su pareja es clave para el equilibrio emocional.

“Esta es una carrera de muchos años y no podría estar con un hombre que no la entendiera. Creo que encontré al hombre indicado que me hace tan feliz”.

En medio de la recuperación médica, su pareja se convirtió en un apoyo fundamental, acompañándola incluso en los momentos más vulnerables. “Todo llega, sí como vienen los males también llegan las recompensas. Obviamente Diosito me mandó un apapacho, un hombre que ha sido mi enfermero, el que ha estado conmigo todo este tiempo”.

La historia de amor que hoy vive no surgió de inmediato. Después de un largo periodo de soltería, la actriz aprendió a disfrutar su independencia antes de abrir nuevamente su corazón.

“Pasé bastante rato soltera, pero estoy muy contenta, muy feliz. Es bonito cuando llega algo así porque es cuando no lo quieres soltar y quieres que dure toda la vida”. Su emoción es evidente cuando describe la relación actual, a la que define como la más significativa que ha tenido. “Encontré a la persona que mejor me ha tratado en la vida, la persona más entregada, comprometida, seria”.

Uno de los aspectos más importantes para ella ha sido la integración familiar. Sus hijos, Richie e Isabella, ocupan el lugar central en su vida, y su opinión ha sido determinante en esta nueva etapa.

“Mis hijos están muy contentos de verme feliz, ellos son los que mandan, son lo más importante y si ellos están contentos, yo también”.

Martha Julia también reflexiona sobre la importancia de cuidar el amor, especialmente cuando llega en un momento de madurez emocional. “El amor no se puede esconder, pero sí debes cuidarlo porque vale oro”. Con la experiencia que le han dejado relaciones pasadas, hoy tiene claridad sobre lo que busca en una pareja. “Yo estaba clara de que cuando estuviera con otro hombre tendría que ser alguien muy especial, un gran ser humano. Me sentía totalmente lista y llegó esa persona que estaba esperando, que me sorprendió”.

A diferencia de etapas anteriores, ahora prefiere construir su relación sin prisas, disfrutando cada momento. “Vamos paso a pasito, no nos estamos apresurando porque ya he tenido mis aprendizajes”. Sobre la posibilidad de llegar al altar, la actriz no cierra la puerta, pero tampoco lo considera una prioridad.

“Yo no estoy peleada con el matrimonio, pero no es algo que me quite el sueño, entonces si ocurre, estaría padrísimo”. Más allá de etiquetas, lo que realmente valora es el bienestar emocional que ha alcanzado. “Lo importante es que me siento muy completa, muy feliz. Estamos construyendo algo bonito”.