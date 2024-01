Maribel Guardia aún no entra al cuarto de su hijo desde que falleció

Hace 9 meses Julián Figueroa perdió la vida a causa de un infarto fulminante, noticia que cimbró a todo el medio del espectáculo.

Maribel Guardia aceptó que “a veces ha tirado la toalla”, pero su fe en Dios la ha ayudado a salir adelante ante la dolorosa ausencia de su hijo, Julián Figueroa.

“Julián, han pasado 9 meses y cada día te extraño y te amo más. A veces tiro la toalla al piso, Dios la toma, la coloca nuevamente en mis manos y me dice: ‘Recuerda que esta batalla es de los dos’, escribió la cantante.

Asimismo, la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ compartió ante medios de comunicación que está consciente que llegará el momento en que deberá desprenderse de las cenizas de Julián.

“Fui a ver un lugar en la iglesia cerca de la casa donde tienen un lugar muy bonito y estoy viendo si puedo dar ese paso para desprenderme de las cenizas, creo que tal vez cuando cumpla un año le haré una misa, que las misas que hice las hice en la casa y voy a ver si me atrevo a desprenderme de las cenizas, pero teniéndolas muy cerca de la casa”.

“Me siento muy bien teniéndolo en la casa, me da mucha paz, pero ya veré, es un proceso. Yo no puedo entrar a su cuarto, no he entrado a su cuarto, así que es un proceso que iré haciendo cuando sienta que pueda hacerlo”, expresó.

También puedes ver:

Anette Cuburu reacciona a las declaraciones de Andrea Legarreta

Así fue la boda secreta de Paul Stanley con Joely Bernat: VIDEOS

Muere famoso cantante por bala perdida durante enfrentamientos en Ecuador