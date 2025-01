Mariana Echeverría reaparece para dar buena noticia... ¿Regresa a “Me caigo de risa”?

Mariana Echeverría dio a conocer que está embarazada y ya tiene 4 meses en la dulce espera.

La pareja conformada por Oscar Jiménez y Mariana Echeverría compartió un emotivo video donde narran cómo ha sido este difícil proceso pues decidieron recurrir al embarazo in vitro tras varios intentos fallidos.

Todavía con los comentarios restringidos en su perfil de Instagram, Mariana Echeverría compartió un emotivo texto para compartir su felicidad, tras “4 meses llenos de amor”.

También reconoció lo mal que la pasó en 2024: “El año pasado fue sin duda uno de los más difíciles que hemos vivido. Nos enfrentamos a retos en todos los aspectos: momentos de incertidumbre, dolor y pruebas que pusieron a prueba nuestra fortaleza y nuestra fe. Hubo días en los que parecía que todo estaba en contra y que los sueños estaban más lejos que nunca”.

“Sin embargo, la vida nos demostró que después de la tormenta siempre llega la calma. Cerramos ese año con broche de oro, porque finalmente recibimos el regalo más esperado y soñado”.

Echeverría confesó: “Te soñamos tantas veces te imaginamos en cada latido y aunque el camino hasta aquí estuvo lleno de despedidas y lágrimas , nunca dejamos de creer en ti . Eres nuestro milagro”.

“Hoy con el corazón lleno de gratitud y amor infinito te damos la bienvenida. Te vamos a amar con todo nuestro corazón Atte : tu nueva familia Oscar lucca y Mariana”.

“Gracias a todos los doctores que estuvieron con nosotros en este gran camino en especial a @jorgerdzpurata y todo tu equipo son lo máximo . Gracias eternas”, dijo la conductora.

¿Qué hay de “Me Caigo de Risa?

La fama de Mariana Echeverría cambió drásticamente en los últimos meses. Esto debido a que pasó de ser una de las personalidades más queridas de la televisión, a convertirse en un personaje repudiado tras su paso en La Casa de los Famosos México.

Todavía no hay confirmación oficial de su regreso al programa, y sus excompañeros se limitan cuando se les pregunta directamente. “Yo no sé si va a estar, yo no soy el productor y más no voy a decir”, dijo por ejemplo Ricardo Fastlitch.