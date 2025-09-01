Suscríbete
Famosos

Mariana Botas sostiene fuera de la Casa lo que le dijo adentro a Alexis Ayala: “Hubo con él un tema raro”

La actriz fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México

September 01, 2025 • 
Alejandro Flores
mariana botas alexis ayala (1).jpg

Alexis Ayala y Mariana Botas tuvieron varios enfrentamientos

ViX

Mariana Botas fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos en una gala que estuvo marcada por los señalamientos en contra de Alexis Ayala.

“Quiero que te vayas de la casa porque eres grosero conmigo”, le dijo Mariana Botas a Alexis durante el posicionamiento de este domingo.
Ya fuera del reality show, la actriz estuvo en la post gala con Wendy Guevara y reiteró su opinión respecto al actor de telenovelas como “Cadenas de amargura”.

“Voy a extrañar a Dalilah, voy a extrañar a Elaine, que son con las que más conviví en la Casa; a Facundo también,, a Guana, es difícil decir a cuál extrañaré más porque desarrollé un vínculo con todos... menos con Alexis porque hubo con él un tema complicado, raro”.

Con esos adjetivos, Mariana Botas, que fue una niña estrella de telenovelas y tuvo luego otro pico de popularidad con su personaje de “una familia de Diez”, definió lo que vivió con Ayala.

Mariana Botas no perdona a Alexis Ayala

Desde la tercera semana de encierro, la actriz acusó a Alexis de tener actitudes groseras en su contra, sobre todo durante las galas de nominación y eliminación.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-alexis-.jpg
Famosos
Facundo saca de quicio a Alexis: Los Posicionamientos de La Casa de los Famosos México hoy 31 de agosto
La Casa está que arde...
August 31, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
“Para eso me contrataron": Alexis Ayala revela por qué nunca está en las fiestas de LCDFM
August 31, 2025
Famosos
Mar le dice a Dalilah que le falta empatía y humildad; ella responde con esta cara
August 30, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Ayala siempre lo ha negado y asegura que lo que dice y hace está dentro del juego pero no es un insulto personal y tampoco un tema de género.
“En los posicionamientos yo no veo hombres y mujeres, veo un competidor que me quiere arrancar la cabeza”, dijo Alexis en la gala de este domingo.

Mariana expuso su punto de vista en sus primeras declaraciones ya como eliminada del reality show.

“Definitivamente no voy a extrañar a Alexis. Fue raro porque en las primeras semanas platicamos mucho, yo me acerqué a él porque me hbaían hablado muy bien de él, pero adentro agarró un personaje de villano que... fue muy duro con el cuarto Noche”.

La casa ahora está dividida entre Cuarto Noche y Cuarto Día. Los primeros están liderados por Ayala, quien ha llamado a su grupo “la manada” y aúllan cada vez que ganan algo. Mariana pertenecía al Cuarto Día e insiste en sus opinión sobre el actor.

“Hay un límite entre estar jugando y faltar al respeto, y él me faltó al respeto. No voy a extrañar a alguien que me faltó al respeto”.

Mariana Botas La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
quintaeliminacioncasadelosfamosos.jpg
Famosos
Quinto eliminado de La Casa de los Famosos: ¿Quién salió hoy 31 de agosto y cómo reaccionó?
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijo (1).jpg
Famosos
Galilea Montijo: su vestido con miles de cristales es una historia de amor con su abuela
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
bruce willis emma tallulla (1).jpg
Famosos
Hija de Bruce Willis defiende a su madrastra por mandar al actor a vivir en otra casa
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
pepe aguilar perro.jpg
Famosos
Comunicado de los Aguilar confirma que se quisieron desquitar con Emiliano en post del perro
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano-aguilar-perro-.jpg
Famosos
Tras burla de los Aguilar, Emiliano contraataca: “Qué bonita familia de perros”
“Aquí los huevos están bien puestos... Somos de diferente madera”, ha escrito el hijo de Pepe Aguilar.
August 31, 2025
 · 
MrPepe Rivero
juan soler y paulina mercado.jpg
Famosos
Juan Soler revela la dramática historia de su hijastro: “Necesitaba un riñón para seguir viviendo”
Detrás de su platillo de salmón a la parrilla con verduras y sin sal, hay una historia que conmovió en Top Chef VIP
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
frankenstein.jpg
Series y Cine
Guillermo del Toro divide opiniones con su “Frankenstein” en Venecia: No hubo ovaciones
En el estreno de Venecia, el cineasta mexicano defendió su película de las malas críticas
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar.jpg
Famosos
Al interior de la casa de Emiliano Aguilar en Tijuana: “Piensan que tengo un gran estudio pero me vale”
El hijo mayor de Pepe Aguilar, con el que está en conflicto, tiene un espacio en el que organiza mini conciertos
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores