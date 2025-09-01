Mariana Botas sostiene fuera de la Casa lo que le dijo adentro a Alexis Ayala: “Hubo con él un tema raro”

Mariana Botas fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos en una gala que estuvo marcada por los señalamientos en contra de Alexis Ayala.

“Quiero que te vayas de la casa porque eres grosero conmigo”, le dijo Mariana Botas a Alexis durante el posicionamiento de este domingo.

Ya fuera del reality show, la actriz estuvo en la post gala con Wendy Guevara y reiteró su opinión respecto al actor de telenovelas como “Cadenas de amargura”.

“Voy a extrañar a Dalilah, voy a extrañar a Elaine, que son con las que más conviví en la Casa; a Facundo también,, a Guana, es difícil decir a cuál extrañaré más porque desarrollé un vínculo con todos... menos con Alexis porque hubo con él un tema complicado, raro”.

Con esos adjetivos, Mariana Botas, que fue una niña estrella de telenovelas y tuvo luego otro pico de popularidad con su personaje de “una familia de Diez”, definió lo que vivió con Ayala.

Mariana Botas no perdona a Alexis Ayala

Desde la tercera semana de encierro, la actriz acusó a Alexis de tener actitudes groseras en su contra, sobre todo durante las galas de nominación y eliminación.

Ayala siempre lo ha negado y asegura que lo que dice y hace está dentro del juego pero no es un insulto personal y tampoco un tema de género.

“En los posicionamientos yo no veo hombres y mujeres, veo un competidor que me quiere arrancar la cabeza”, dijo Alexis en la gala de este domingo.

Mariana expuso su punto de vista en sus primeras declaraciones ya como eliminada del reality show.

“Definitivamente no voy a extrañar a Alexis. Fue raro porque en las primeras semanas platicamos mucho, yo me acerqué a él porque me hbaían hablado muy bien de él, pero adentro agarró un personaje de villano que... fue muy duro con el cuarto Noche”.

La casa ahora está dividida entre Cuarto Noche y Cuarto Día. Los primeros están liderados por Ayala, quien ha llamado a su grupo “la manada” y aúllan cada vez que ganan algo. Mariana pertenecía al Cuarto Día e insiste en sus opinión sobre el actor.