Famosos

Aldo De Nigris pasó de estar nominado, a llorar por Abelito y Aarón... ¡hasta quedar en calzones!

Fue una noche intensa para el habitante de Noche.

September 01, 2025 • 
MrPepe Rivero
aldo-casa-calzones-.jpg

Aldo De Nigris

La Casa de los Famosos México

Fue una noche intensa para Aldo De Nigris este 31 de agosto en La Casa de los Famosos México.

Comenzó con un fin de semana nominado, luego de perder el reto por la salvación. Los nervios perduraron y él confiaba en la fuerza de su equipo, el Cuarto Noche. Los votos lo favorecieron y fue de los primeros en volver a La Casa.

Pero luego vino lo peor para Aldo. Las emociones explotaron cuando Abelito y Aarón Mercury estuvieron al filo de la eliminación.

Ambos subieron con Mariana Botas al ‘carrusel’, donde solo uno queda del lado de la puerta de salida. Fue en ese momento cuando Aldo no pudo contenerse y rompió en llanto.

En medio de la emoción abrazó efusivamente a Abelito, y minutos más tarde, hizo lo mismo con Aarón; el público dejó claro que apoya a Cuarto Noche.

Solo para Mujeres... en Noche

Tener a Alexis Ayala, fundador del show ‘Solo para mujeres’ en el mismo cuarto, significó desde el principio que, en algún punto de la competencia, tendrían que recrear el espectáculo.

Y así fue. Como parte de un reto para que el público los apoyara y conservara a todos los habitantes de Noche lejos de la eliminación, los varones prometieron bailar hasta quedar en calzones.

Aldo de Nigris no ha descuidado su cuerpo durante el mes de competencia, y a pesar de la alimentación, sus músculos perduran. Fue así que pudo deleitar a sus fans con el baile a ritmo de ‘Everybody’ de los Backstreet Boys, cantada por Mar Contreras y Elaine Haro, únicas mujeres presentes en el cuarto.

elaine-mar-.jpg

Aldo de Nigris La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
