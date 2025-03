María León y su cara poco conocida: “Estoy en mi fase de villana”

Con una carrera consolidada en la música y el espectáculo, María León confesó que una de sus mayores lecciones de vida ha sido aprender a establecer límites, una enseñanza que surgió de una relación pasada.

“Siempre he sentido que la violencia comienza cuando nosotros lo permitimos. Tenemos que aprender que los límites son un derecho”, reflexionó la artista en una entrevista exclusiva con TVyNovelas.

En su caso, compartió: “He puesto límites en mi carrera, a nivel personal, en las amistades, en mis relaciones... porque no saber establecerlos es peligroso. Empiezan con un '¡qué buena onda!’ y luego te das cuenta de que están abusando de ti, y que es tu culpa”.

Sin temor a hablar del pasado, la cantante admitió que una relación sentimental la obligó a aprender esta lección de manera difícil: “No me di cuenta de la permisividad hasta que ya estaba envuelta en una relación muy tóxica”.

“Creo que ese ha sido uno de los aprendizajes más maravillosos, porque ahora tengo una relación muy sana, con una persona que nunca ha intentado sobrepasar los límites.

“Hoy estoy consciente de hasta dónde voy a permitir que las demás personas lleguen. Aunque pasé por momentos difíciles y sufrí, al final aprendí, y eso es lo más valioso. Ahora estoy en mi fase de villana, no porque sea mala, sino porque he aprendido a establecer límites, y eso hace que la gente que está acostumbrada a sobrepasarlos se detenga”, señaló la intérprete.

La exintegrante de Playa Limbo, conocida por su franqueza y compromiso con sus valores, también compartió que ha enfrentado situaciones complicadas en su carrera.

“Tengo un tema muy importante con el sentido de la justicia. Me cuesta trabajo cuando veo que algo no es justo. Siento que aún estamos en una industria musical que no ha alcanzado un equilibrio en ese sentido”. En ese contexto, señaló: “Me cuesta mucho callarme ciertas cosas. No las puedo contener y las digo, y por eso me he metido en muchos problemas. Como dicen: por ser ‘hocicona’, por ser transparente, frontal y alzar la voz cuando es necesario”.

Sin embargo, la participante de la segunda temporada de Juego de voces aseguró: “No me arrepiento, porque eso tal vez ha frenado ciertas cosas, pero no me importa. Si algo he aprendido a lo largo del camino es a ser leal a mí misma, y eso es muy importante, especialmente en una industria llena de cosas efímeras y superficiales. Si no tienes un pilar que te sostenga, como los valores, la coherencia y la lealtad, es muy difícil mantenerse firme”.