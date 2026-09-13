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María José detalla su noviazgo con Apio y por qué terminaron: “De novio pasé a tener novia”

La cantante revela también que Apio se molestó con ella por no participar en el reencuentro de Kabah

Septiembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
maria jose apio quijano.jpg

María José y Aío

Instagram

María José fue parte del proyecto Kabah, uno de los grupos vocales más exitosos de fines del siglo XX.

La historia de su éxito comenzó cuando Luis de Llano los descubrió y los apoyó para entrar como grupo musical en el star system de Televisa, desde donde comenzaron su trayectoria de siete discos de estudio.
Al desintegrarse, ha sido María José la que ha logrado consolidar una carrera como cantante solista, hasta el punto de que cuando sucedió un reencuentro de Kabah, ella decidió rechazarlo.

“Y se armó la de San Quintín”, contó María José en una entrevista con el canal Imagen Televisión.

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La historia del noviazgo de Apio y María José

De acuerdo con su versión, Apio Quijano, uno de los integrantes de Kabah, fue el que se sintió más ofendido por su rechazo.
El dato resulta inquietante porque en esa misma entrevista reveló que fueron novios en alguna etapa de su estancia en el grupo.
La experiencia de aquel noviazgo, sin embargo, no fue la mejor para María José.

“Un día me dijo: qué onda. Y yo le dije; pues sí tú quieres”, contó sobre la manera en que comenzó su relación.

Apio Quijano salió del clóset de manera oficial durante la Marcha del Orgullo de este 2026, pero en varias ocasiones anteriormente ya había hablado sobre su orientación y preferencias, incluyendo algunas conversaciones que tuvo en La Casa de los Famosos.

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María José ahora narra que eso fue el detonante de su rompimiento:

“Un día me di cuenta que como que esa relación estaba yendo nomás para un lado... de novio, pase a tener novia”.

La entrevista completa se publicará el sábado 19 de septiembre.

maría josé Apio Quijano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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