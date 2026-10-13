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María Elena Leal busca justicia para su yerno a dos años de haber sido as3s1n4do en la Zona Rosa

La nieta de Lola Beltrán perdió a su marido el día que cumplía 29 años cuando le dispararon a quemarropa en un bar.

Octubre 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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María Elena Leal denunció junto a su hija al bar donde mataron a su yerno.

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“A mi hijo, al final es una imagen que le quitaron, que le robaron y que hasta hoy en día él pregunta dónde está y qué le pasó y por qué”.

María Elena Leal, la hija de la fallecida Lola Beltrán ‘La Reina de la Canción Ranchera’, acudió a la fiscalía de justicia de la Ciudad de México para acompañar a su hija Lola Carrillo Leal y juntas seguir buscando justicia por la muerte de la pareja de la joven.

Y es que han pasado dos años del asesinato de Christian Natanael Olivera Molina, yerno de María Elena.

Ahora, ante la fiscalía, la cantante y su hija levantaron una denuncia contra el establecimiento ‘El Bandazo’, en donde el 22 de diciembre de 2024, Olivera Molina fue asesinado a sangre fría.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Lola Beltrán confirma tragedia: Asesinaron a su yerno de un balazo

“Christian estaba cumpliendo 29 años ese día y los amigos lo invitan a salir, a oír música en vivo, sinaloense, en la Zona Rosa, y cuándo te vas a imaginar que justo festejando tu cumpleaños, en donde todos libremente deberíamos de salir y divertirnos, vayas a encontrar la muerte. Yo recuerdo cuando mi hija en la madrugada llorando llegar me dice llorando ‘mamá, mataron a Christian’”, expresó María Elena.

Por su parte, Lola Carrillo reveló cómo ha vivido la tragedia y cómo ha enfrentado la vida junto a su hijo de 5 años.

“Toda la vida te cambia de un momento a otro, y obviamente más que a mí o a sus papás a mi hijo, al final es una imagen que le quitaron, que le robaron y que hasta hoy en día él pregunta dónde está y qué le pasó y por qué… es algo que yo no le voy a poder recuperar ni suplir en ninguna forma ni nadie en su vida”.

En tanto, el equipo legal de María Elena y Lola indicó que hasta ahora no se habían planteado denunciar al bar donde le quitaron la vida a Christian, por ello ahora buscan que ellos también se responsabilicen.

En cuanto al asesino, uno de los abogados de la familia destacó que “se logró detener a esta persona inmediatamente. Por las cámaras del C5 se dio el seguimiento y posteriormente fue detenido”.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

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NO TE VAYAS SIN LEER: Hija de Lola Beltrán revela que su fue víctima de violación por un familiar cercano

¿Por qué le quitaron la vida al yerno de María Elena Leal?

La nieta de Lola Beltrán explicó que su esposo acudió al bar ‘El Bandazo’ junto a unos amigos y tras un rato en el establecimiento alguno de ellos se hizo de palabras con un sujeto que, sin mediar salió a su auto y volvió con una pistola y les disparó.

María Elena Leal lola beltrán
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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