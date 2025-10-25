Suscríbete
Famosos

Manelyk dijo que a el dinero importa más que el amor y ahora se besa y abraza con Caramelo

Manelyk había dicho que no volvería con Caramelo: “La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar”

October 25, 2025 • 
Alejandro Flores
manelyk caramelo.jpg

Caramelo le mandó flores

Captura Telemundo

Manelyk estaba tan decidida a no volver con Caramelo que hasta citó la célebre frase popular de “la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar”.

Los influencers y ex concursantes de La Casa de los Famosos All Star fueron pareja durante dos meses después de que salieron del reality show, el cual, por cierto, fue ganado por Caramelo.
Sin embargo, se separaron abruptamente en medio de versiones de que Manelyk decidió romper con Carlos Caramelo Cruz cuando se dio cuenta de que no tiene intenciones de gasta su premio de 4 millones de pesos en lujos y viajes.

“Ese dinero no se va despilfarrar”, ha dicho Caramelo.

Manelyk, por su parte, negó apenas el jueves de esta semana, durante una entrevista previa a los Billboard latinos que haya roto con él por falta de dinero.

Todo sobre la nueva temporada de La Isla Desafío Extremo

Ponte al día en este reality show

mauricio islas.jpg
Famosos
Mauricio Islas se quiebra en el primer día de “La Isla Desafío Extremo”
El actor mexicano compite en el reality show por una razón que va más allá del dinero
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
Famosos
Alerta en La Isla porque 3 participantes se desploman y uno abandona el juego: “se siente el hambre”
October 11, 2025
Famosos
Mauricio Islas se queda sin fuerzas, los médicos entran de urgencia para revisar su nariz
October 16, 2025


Pero aclaró que efectivamente para ella es más importante eso que el amor.

“Yo Manelyk, lo que quiero es tranquilidad y paz. Y eso te lo da el dinero. No que sea de alguien más, yo tengo lo mío, pero definitivamente el dinero es el que me da lo que quiero”.

Y cuando le preguntaron si volvería con él, citó la frase de la chancla.

¿Que pasó entre Manelyk y caramelo en los premios Billboard?

Pero bastaron 24 horas para que Manelyk cambiara de opinión. “Siempre sí quiso la chancla”, escribió un usuario de Instagram en la publicación del programa “En casa con Telemundo” en el que se filtró un video con Manelyk y Caramelo dejándose querer.
Primero parece que discuten pero luego se rinden ante el deseo de abrazarse, besarse y acurrucarse en sus cuellos.

El video no tiene audio por lo que no se sabe qué se dijeron pero parece que por lo menos durante los premios Billboard, hubo reconciliacíón.

Manelyk Carlos “Caramelo” Cruz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lupillo rivera (1).jpg
Famosos
El otro escándalo del libro de Lupillo Rivera: “mis hijas estaban muy chiquitas para saber la verdad”
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
emilano aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar sospecha que hay alguien detrás de la gatada en los Billboard: ¡qué raro que él no estuvo!”
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandro landero.jpg
Famosos
Revelan estafa detrás de la historia del actor de ‘Rosa Salvaje’ en situación de calle junto a sus mascotas
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ana-Bárbara.jpg
Famosos
Ana Bárbara estalla y lanza su micrófono en pleno show por inesperado motivo
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
iker-luto.jpg
Viral
Iker, el niño millonario, está de luto: Confirman muerte de su mamá
Descanse en paz.
October 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Mariana-Seoane.jpg
Le ponen estas caras a Mariana Seoane mientras habla de su noviazgo con Pedro Damián, 26 años mayor
La cantante acudió a ‘Humor sin Barreras’ donde reveló su romance con el productor de televisión.
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Las-Estrellas_Bailan.jpg
¿Quienes fueron los primeros eliminados de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’?; una actriz renunció en vivo
El reality de baile cumple su segunda semana y ya hubo una pareja que tuvo que abandonar la emisión.
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ari-Borovoy-Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Ari Borovoy se baja del escenario y rechaza cantar con Mariana Ochoa: “sigo esperando una disculpita”
La cantante se lanzó contra su excompañero de OV7 por no haber aceptado cantar con ella durante el homenaje a Memo Méndez Guiú.
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez