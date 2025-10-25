Manelyk dijo que a el dinero importa más que el amor y ahora se besa y abraza con Caramelo

Manelyk estaba tan decidida a no volver con Caramelo que hasta citó la célebre frase popular de “la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar”.

Los influencers y ex concursantes de La Casa de los Famosos All Star fueron pareja durante dos meses después de que salieron del reality show, el cual, por cierto, fue ganado por Caramelo.

Sin embargo, se separaron abruptamente en medio de versiones de que Manelyk decidió romper con Carlos Caramelo Cruz cuando se dio cuenta de que no tiene intenciones de gasta su premio de 4 millones de pesos en lujos y viajes.

“Ese dinero no se va despilfarrar”, ha dicho Caramelo.

Manelyk, por su parte, negó apenas el jueves de esta semana, durante una entrevista previa a los Billboard latinos que haya roto con él por falta de dinero.



Pero aclaró que efectivamente para ella es más importante eso que el amor.

“Yo Manelyk, lo que quiero es tranquilidad y paz. Y eso te lo da el dinero. No que sea de alguien más, yo tengo lo mío, pero definitivamente el dinero es el que me da lo que quiero”.

Y cuando le preguntaron si volvería con él, citó la frase de la chancla.

¿Que pasó entre Manelyk y caramelo en los premios Billboard?

Pero bastaron 24 horas para que Manelyk cambiara de opinión. “Siempre sí quiso la chancla”, escribió un usuario de Instagram en la publicación del programa “En casa con Telemundo” en el que se filtró un video con Manelyk y Caramelo dejándose querer.

Primero parece que discuten pero luego se rinden ante el deseo de abrazarse, besarse y acurrucarse en sus cuellos.

El video no tiene audio por lo que no se sabe qué se dijeron pero parece que por lo menos durante los premios Billboard, hubo reconciliacíón.