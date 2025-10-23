Manelyk le restriega a Caramelo que nunca lo amó como novio: “Para mí, el dinero da la felicidad”

La vida de Caramelo ha sido una montaña rusa de emociones en el último año y ahora ha tenido que enfrentar una dura verdad en su relación con Manelyk González: nunca lo quiso como un novio.

Caramelo, Carlos Antonio Cruz, se hizo famoso como un influencer que trabaja como repartidor en Nueva York. “Este dominicano de nacimiento se convirtió en estrella de las redes sociales por su estilo humorístico, anécdotas de vida y carisma que lo hicieron viral hasta que fue invitado al famoso programa de televisión estadounidense, The Jennifer Hudson Show”, se lee en su biografía de La Casa de los Famosos All Star, en donde participó junto con Manelyk.

Dentro de este reality show, Manelyk y Caramelo tuvieron una química que los llevó a tener un romance.. o al menos eso parecía frente a las cámaras de esa Casa de los Famosos.

De hecho, después de que Caramelo ganó ese reality show, Manelyk y él fueron vistos juntos en varios eventos públicos, alimentando la idea de que eran novios o que al menos tenían una relación romántica.

¿Qué dijo Manelyk de Caramelo?

La relación, sin embargo, solamente duro unos tres meses y luego se separaron sin que hubiera, hasta ahora, una explicación.

Manelyk, en una entrevista con el programa “En casa con Telemundo”, habló por primera vez sobre esa relación y para empezar, se negó a llamarla noviazgo.

“Nosotros estuvimos juntos tres meses, casi cuatro y para mí eso no es un noviazgo, no hablo solo de Caramelo, en genero, para mí es un tiempo muy corto para llamarlo noviazgo”.

Manelyk también se refirió a las versiones de que ella lo abandonó por dinero, es decir, que al no tener la vida que ella quería, decidió romper la relación.

Caramelo ha dicho en varias ocasiones que su premio de 200 mil dólares no lo va a malgastar y que piensa invertirlo. Esa habría sido una razón del rompimiento con Manelyk.

La influencer y experta en realities respondió:

“Nosotros lo tenemos muy claro, yo sé que lo tenemos muy claro. Eso no fue así: ni por los fans ni por el dinero:; yo lo conocí así y lo acepté como es él. Pero lo que yo digo es que yo quiero felicidad, estabilidad y tranquilidad y eso a mi, Manelyk, me lo da el dinero”.

Manelyk y su relación con el dinero

Al principio, cuando negó el noviazgo, Manelyk no se había dado cuenta de que Caramelo la estaba escuchando pues estaba enlazado al mismo programa.

Cuando se dio cuenta, mostró sorpresa pero insistió en el tema.

“Chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger”

Sobre el tema del dinero, recalcó:

“A mí el dinero me da lo que quiero, pero no porque sea de alguien más, sino mío”.

Caramelo, carismático como suele ser, respondió con tranquilidad. Dijo que si para ella no fue un noviazgo, lo acepta y que en todo caso fueron unas vacaciones. Y que si se encuentran, se darán un abrazo y un beso.