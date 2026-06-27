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Luis de la Rosa, el animador mexicano arrollado por un tren, dejó un último regalo para sus fans

Su equipo de colaboradores trabaja para cumplir uno de los últimos deseos del animador

Junio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
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Luis de la Rosa participó en una película que ganó el Oscar

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El misterio rodea la muerte de Luis de la Rosa, el animador mexicano que llegó a trabajar en “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, que ganó el Oscar a Película animada.

El talento de De la Rosa lo llevó también a trabajar en “Space Jam Legacy”, aumentando el prestigio de su trabajo.
Sin embargo, durante el último lustro decidió enfocarse en un trabajo más personal e independiente. Se llamó “Ash Rider” y era un cómic animado sobre una migrante que queda atrapado en un futuro distópico.
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Luis de la Rosa, de hecho, había viajado a Francia para presentar un primer adelanto de Ash Rider... pero lamentablemente murió atropellado por un tren.

El último regalo de Luis de la Rosa

Los diarios locales informaron que Luis caminaba por las vías, de noche y en una zona restringida para el público. Incluso se documentó que el conductor del tren lo alertó pero sin éxito.

Colaboradores y amigos del animador mexicano se han organizado para cumplir uno de sus últimos objetivos en vida: dar a conocer Ash Rider.
Luis había llevado a Francia una gran colección de tarjetas postales de su cómic. Ahora se ha decidido que serán repartidos como regalo para todos aquellos que lo admiraron en vida.

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No solamente se repartirán en Francia, su equipo guardará también un paquete de postales para llevarlas de vuelta a Vancouver (donde vivía Luis) para repartirlas entre sus fans en esa ciudad.

animada
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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