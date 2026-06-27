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Excolaboradora de Flor Rubio revela que su programa “Dulce y Picosito” era manipulado

Analu Salzar incluso reveló el nombre de la persona que lo hacía: “Él lo va a negar, no me importa”

Junio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
flor rubio analu salazar.jpg

Flor Rubio y Analu Salazr

Captura Youtube

Analu Salazar colaboró con Flor Rubio durante 9 años, hasta que la semana pasada desapareció “Dulce y picosito”.

Este programa de Youtube fundado por Flor, reunía a Analu, Gabo Cuevas, Joel O’Farrili y Carlo Uriel. Esta semana, Rubio decidió terminar de manera abrupta “Dulce y picosito” luego de varios pleitos y enfrentamientos entre ellos: se formaron dos bandos: AnaLu y Gabo por un lado; Carlo Uriel por el otro.
Salazar salió este jueves 25 de enero en su canal de Youtube personal a dar su versión de lo que sucedió.
Asegura que Carlo Uriel fue en gran medida el responsable del final del programa.

“Qué casualidad que el programa duró años y termina justamente cuando él entra”, dijo AnaLu.

¿A quién acusa AnaLu de manipular el programa de Flor Rubio?

La conductora decidió, además, revelar el motivo por el que ella tenía una animadversión en contra de Carlo Uriel.

“Yo vi que bloqueaba gente, mi gente me decía: me bloqueó, me restringió mis comentarios”.

Analu se refiere al chat de “Dulce y picosito”, que estaba abierto a los comentarios de cualquiera que entrara al canal. Asegura, por tanto, que Carlo Uriel manipulaba esa herramienta con el objetivo de que solamente se quedaran los comentarios a su favor.

“Nuestros seguidores de Dulce y Picosito me escribían por twitter para decirme que no podía escribir en el chat. Él lo va a negar y no me importa: yo lo vi que borraba comentarios, yo veía en vivo cómo los borraba”.
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Asegura que desde hace un año ya se lo había reportado a Flor Rubio pero el tema nunca se resolvió.

Salazar asegura que Carlo Uriel podía manipular la transmisión porque se hacía desde streamyard, una plataforma alterna a Youtube.

“Y él tenía las llaves para correr el streamyard y por ende podía borrar comentarios. Cada vez que salían comentarios que no lo favorecían, él lo borraba”.

Respecto a las acusaciones de Carlo Uriel de que ella y Gabo se burlaban de él, Analu argumentó que la dinámica dentro del equipo siempre fue de mucho sarcasmo pero que “cuando le tocó a él , ahí ya no le gustó”.

Flor Rubio
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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